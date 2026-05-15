Kako ostati na vrhu? 'Čim več dela za čim več užitka'

"Nisem iskal občutkov za nazaj, ampak so prihajali sami. Najlepše se bom spominjal zlatega orla, pa rekorda na Kulmu in seveda Planice. Ta množica ljudi, ki nas pride podpret, naredi res nekaj čarobnega. Misli sem usmerjal predvsem v to, kaj bomo delali naprej za naslednjo sezono," je naši novinarki Evi Koderman Pavc uvodoma zaupal z naskokom najboljši skakalec minule zime.

V odgovoru na vprašanje, kaj ga po vseh uspehih sploh še žene naprej, je bil jedrnat: "Nimam kaj za filozofirati. Te danosti, ki jih imam zdaj, moram negovati. To sezono sem res užival. Skoki so tak šport, da res uživaš, ko ti gre. Čim več moram delati, da bom imel čim več užitka."

Po koncu sezone si je baterije napolnil z dopustom v Afriki, obiskal je Namibijo. "To je res fajn za mentalni 'reset', da zamenjaš okolje, ljudi, vse. To me napolni z energijo in motivacijo, da lahko delam še naprej."

Po vrnitvi s črne celine pa je Domen Prevc misli hitro usmeril k naslednji sezoni. "Zdaj smo začeli s suhimi treningi. To je obdobje, ko so noge najtežje. Veliko je še medijskih in sponzorskih obveznosti. Zdaj je čas, da se te stvari uredijo, da naredimo podlago za naslednjo sezono."