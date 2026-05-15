Zimski športi

Kako ostati na vrhu? 'Čim več dela za čim več užitka'

Ljubljana, 15. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Domen Prevc

Domen Prevc je bil prvo ime tradicionalnega Večera šampionov, s katerim na Smučarski zvezi Slovenije potegnejo črto pod minulo zimo. 26-letnik je v sezoni 2025/2026 osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, a na lovorikah nikakor ne počiva, saj je pogled že usmeril proti naslednji zimi.

"Nisem iskal občutkov za nazaj, ampak so prihajali sami. Najlepše se bom spominjal zlatega orla, pa rekorda na Kulmu in seveda Planice. Ta množica ljudi, ki nas pride podpret, naredi res nekaj čarobnega. Misli sem usmerjal predvsem v to, kaj bomo delali naprej za naslednjo sezono," je naši novinarki Evi Koderman Pavc uvodoma zaupal z naskokom najboljši skakalec minule zime.

Domen in Nika Prevc na Večeru Šampionov
FOTO: Luka Kotnik

V odgovoru na vprašanje, kaj ga po vseh uspehih sploh še žene naprej, je bil jedrnat: "Nimam kaj za filozofirati. Te danosti, ki jih imam zdaj, moram negovati. To sezono sem res užival. Skoki so tak šport, da res uživaš, ko ti gre. Čim več moram delati, da bom imel čim več užitka."

Domen Prevc je v minuli sezoni osvojil dve zlati olimpijski medalji, skupni seštevek, seštevek poletov in zlatega orla kot najboljši skakalec novoletne turneje.
FOTO: Damjan Žibert

Po koncu sezone si je baterije napolnil z dopustom v Afriki, obiskal je Namibijo. "To je res fajn za mentalni 'reset', da zamenjaš okolje, ljudi, vse. To me napolni z energijo in motivacijo, da lahko delam še naprej."

Po vrnitvi s črne celine pa je Domen Prevc misli hitro usmeril k naslednji sezoni. "Zdaj smo začeli s suhimi treningi. To je obdobje, ko so noge najtežje. Veliko je še medijskih in sponzorskih obveznosti. Zdaj je čas, da se te stvari uredijo, da naredimo podlago za naslednjo sezono."

22-krat je stal na stopničkah, od tega 14-krat na najvišji. Sezono je sklenil s kar 2148 točkami.
FOTO: Damjan Žibert
domen prevc pogovor smučarski skoki

