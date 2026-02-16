Naslovnica
Zimski športi

Prevčevi z desetimi medaljami med samo olimpijsko elito

Ljubljana, 16. 02. 2026 06.00 pred 3 urami 3 min branja 15

Avtor:
Ž.Ž.
Nika Prevc

Na svetu ni prav veliko družin, ki se lahko pohvalijo z desetimi olimpijskimi medaljami, med njimi pa je odslej tudi družina Prevc iz Dolenje vasi. Nika Prevc je namreč z bronom na veliki skakalnici osvojila že svojo tretjo, skupno pa jubilejno deseto medaljo za Prevčeve. S tem se je izjemna skakalna družina med drugim izenačila z legendarno hrvaško smučarsko družino Kostelić. Kdo pa so družine, ki so na zimskih olimpijskih igrah dosegle največ medalj?

Nika in Domen Prevc letos pišeta zgodovino.
Nika in Domen Prevc letos pišeta zgodovino.
FOTO: Profimedia

Najuspešnejši olimpijski par v zgodovini olimpijskih iger sta z 12 zlatimi in skupno kar 19 medaljami nekdanja biatlonca, mož in žena Ole Einar Bjoerndalen in Darja Domračeva. Norvežan ima v svoji bogati zbirki 13 odličij (osem zlatih, štiri srebrne in eno bronasto), medtem ko je Belorusinja štirim naslovom olimpijske prvakinje dodala še eno srebrno in eno bronasto kolajno. Ljubezen do svojega športa sta prenesla tudi na devetletno hčerko Xenio, ki že nastopa na tekmovanjih za mlajše biatlonce.

Ole Einar Bjoerndalen in Darja Domračeva
Ole Einar Bjoerndalen in Darja Domračeva
FOTO: Profimedia

Najtrofejnejša sorojenca pa sta nekdanja norveška biatlonca Johannes Thingnes in Tarjei Boe. Brata, ki sta se upokojila po koncu lanske sezone, sta skupno zbrala 16 kolajn, od tega osem zlatih. Starejši Tarjei je prispeval tri, mlajši Johannes Thingnes pa pet, oba pa imata v lasti še dve srebrni in dve bronasti odličji.

Brata Boe sta se ob koncu lanske sezone upokojila.
Brata Boe sta se ob koncu lanske sezone upokojila.
FOTO: Profimedia

Nekdanja smučarska tekača, finska zakonca Kirvesniemi, sta pobrala 13 olimpijskih medalj, tri od teh so bile zlate. Vse tri je osvojila Marja-Liisa Kirvesniemi, v družinsko zbirko pa dodala še štiri bronaste, medtem ko je bil njen mož Harri Kirvesniemi šestkrat bronast.

Pri 12 medaljah sta zaenkrat japonski hitrostni drsalki Nana in Miho Takagi. Nana je v Pjongčangu leta 2018 osvojila dve zlati medalji, na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu pa še srebrno. Njena sestra Miho je na letošnji olimpijadi osvojila še svojo osmo in deveto medaljo, obe sta bili bronastega leska. Poleg tega ima eno bronasto še iz Pjongčanga, v lasti pa ima še štiri srebrne in dve zlati.

Nana in Miho Takagi
Nana in Miho Takagi
FOTO: Profimedia

Prevčevi zaenkrat še izenačeni z družino Kostelić in Di Centa

Pri desetih medaljah so trenutno izenačene tri družine: Prevc, Kostelić in Di Centa.

Janica in Ivica Kostelić
Janica in Ivica Kostelić
FOTO: Profimedia

Izjemna hrvaška alpska smučarja Janica in Ivica Kostelić sta med leti 2002 in 2014 pridno zbirala olimpijske kolajne. Janica je v Salt Lake Cityju osvojila tri zlate medalje (v slalomu, veleslalomu in kombinaciji), štiri leta kasneje pa je znova postala olimpijska prvakinja v kombinaciji. Temu je dodala še dve srebrni medalji v superveleslalomu, eno je osvojila leta 2002, drugo pa 2006, takrat je z dvema srebrnima medaljama v slalomu in kombinaciji zablestel tudi njen brat. Do konca kariere je nato osvojil še dve, eno leta 2010, drugo pa 2014, obe v kombinaciji.

Štiri zlate medalje sta osvojila tudi italijanska smučarska tekača Manuela in Giorgio Di Centa, vsak po dve. Manuela je temu dodala še dve srebrni in tri bronasta odličja, brat Giorgio pa eno srebrno kolajno.

Domen, Nika, Cene in Peter Prevc
Domen, Nika, Cene in Peter Prevc
FOTO: AP

Pri štirih zlatih odličjih je trenutno tudi skakalna družina Prevc. Cene Prevc je svojo edino medaljo dobil na moški ekipni preizkušnji leta 2022. Srebra se je takrat z njim razveselil tudi njegov brat Peter. Ta ima poleg tega v svoji lasti še en bron, eno srebro in eno zlato, ki ga je pred štirimi leti osvojil na mešani ekipni tekmi.

Naslov olimpijskih prvakov med mešanimi ekipami sta letos pomagala ubraniti Domen in Nika. Domen je temu dodal še eno zlato s posamične tekme na veliki skakalnici, Nika pa srebro s srednje in bron z velike naprave.

Preberi še Družina Prevc ima po novem deset olimpijskih medalj!

Ta zbirka pa bi se lahko danes še razširila, smučarske skakalce namreč čaka superekipna tekma oziroma mešanih dvojic. Z Domnom Prevcem bo moči združil Anže Lanišek, ki je na mešani ekipni tekmi odigral pomembno vlogo za končno slavje slovenske četverice.

