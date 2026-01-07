Naslovnica
'Prevci smo čudno naučeni, da prvo pomislimo, kaj smo naredili narobe'

Ljubljana, 07. 01. 2026 11.49

Avtor:
Matic Flajšman M.D.
Peter in Domen Prevc

Slovenski skakalni as Domen Prevc je na zadnji postaji 74. novoletne turneje v Bischofshofnu z drugim mestom potrdil skupno zmago in v zrak visoko dvignil prestižnega zlatega orla. 26-letni "Domenator" je s tem postal tretji Slovenec s to lovoriko, ki jo je osvojil točno desetletje za svojim bratom Petrom.

Boj z živci in "prevčevska" miselnost

Kljub prepričljivemu vodstvu v skupnem seštevku pred Avstrijcema Janom Hörlom in Stephanom Embacherjem zadnji dan turneje za Domna ni bil enostaven. Priznal je, da se je že zjutraj prebudil z višjim utripom, v finalni seriji pa se mu je v glavi nenehno vrtel tisti odločilni nalet. "Ta zadnji dan je bil najbolj napet. Veliko stvari se dogaja in do zadnjega skoka je treba biti v borbi," je pojasnil svojo miselnost pred odločilnim nastopom.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Luka Kotnik

Zanimivo je, da ob potrditvi zmage njegova prva misel ni bila namenjena slavju. V slogu družine Prevc je najprej začel analizirati svojo tehniko. "Če sem iskren, sem po nastopu najprej pomislil, da bi lahko finalni skok opravil bolje," je v smehu dejal novi kralj novoletne turneje. Šele ko mu je reprezentančni kolega Anže Lanišek (ki je turnejo končal na skupnem devetem mestu) dejal, naj zadiha in uživa, je Domen zares dojel svoj uspeh.

Recept za uspeh: Trdo delo od aprila do zime

Domen Prevc, ki je nekoč veljal za neustrašno "kamikazo", je v letošnji sezoni pokazal povsem nov obraz – umirjenost, zrelost in vrhunsko tehniko. Njegov recept za preporod je preprost, a zahteven: "Moja skrivnost to zimo je, da sem vse poletje dosledno, vztrajno in trdo delal. Od aprila do prvega zimskega dne," je razkril skakalec, ki je v tej sezoni nanizal že sedem zmag v svetovnem pokalu.

Peter in Domen Prevc
Peter in Domen Prevc
FOTO: Luka Kotnik

Nekdanji as Andreas Goldberger je ob tem izpostavil, da Domen ne deluje več arogantno, temveč skromno, kar se odraža tudi v njegovih skokih. Sam Domen pa dodaja, da je lovorika zlatega orla fizično morda lažja, kot je pričakoval, a je vanjo vloženo ogromno truda in odrekanja vseh 12 dni pritiska.

Hvaležnost navijačem in zaslužen kozarec piva

Ob vznožju skakalnice v Bischofshofnu ga je spodbujalo 12.500 gledalcev, med katerimi so številni slovenski navijači razvili velike plakate in igrali na frajtonarico. Domen poudarja, da želi ostati ljudski: "Navijači so tisti, ki nas povzdignejo in delajo to, kar smo. Hvaležen sem, da so bili del te neverjetne zgodbe".

Preberi še Bischofshofen se je obarval v slovenske barve

 Po vseh uradnih dolžnostih in prejeti denarni nagradi v višini 100.000 evrov si bo slovenski junak končno vzel čas zase. "Zdaj si bom res privoščil kozarec piva. Po tem bo moje praznovanje v znamenju čim več spanca," je napovedal svoje načrte za prvo noč po velikem zmagoslavju.

Pogled naprej: Svetovno prvenstvo in Olimpijske igre

Časa za dolg počitek ne bo veliko, saj je Domen trenutno v življenjski formi. Kot nosilec svetovnega rekorda (254,5 metra) bo čez dva tedna in pol glavni favorit na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu, čez dober mesec pa ga čakajo še olimpijske igre v Italiji.

Medtem ko on slavi z zlatim orlom, pa sestra Nika Prevc dominira v ženskem svetovnem pokalu, kar nakazuje, da bi se lahko prihodnjo zimo, ko se bodo turneji predvidoma pridružile tudi ženske, družinska vitrina še dodatno napolnila.

domen prevc zlati orel

Timi Zajc se vrača na Poljskem

Otočani sosedom zabili neverjetnih devet golov

RUBEŽ
07. 01. 2026 12.53
Govorimo lahko samo v superlativih. Bravo Domen, Nika, vsi, ki ste kakorkoli doprinesli tem rezultatom. In za temi rezultati stoji "vojska" ljudi. Zato gre zahvala vsem.
Dragica Cegler
07. 01. 2026 12.50
Tile Prevci so eni čudoviti ljudje ,skromni in pridni.Starsev se nisem videla ,da bi se izpostavljali,kljub temu,da so morali ogromno vložiti v kariero otrok.Spimnimo se doncicevw mame ,ki nikoli ni pozabila povedati koliko je naredila za Luko.Pa se med Nado elito se dobro znajde.Kapo dol Prevcem in velik poklon.
Mirko Igor
07. 01. 2026 12.49
Čestitke. ❤️❤️❤️
SpamEx
07. 01. 2026 12.25
3P
SpamEx
07. 01. 2026 12.25
PPP
odlekiran
07. 01. 2026 12.16
Skoki so slovenski praznik, ki ga kvarita le Mišić in uni zeleni debeluh.
biggbrader
07. 01. 2026 12.15
Slovenske Legende, Peterka in Prevci - vsi trije !
bibaleze
