Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Prevcu ušla zmaga iz rok za pol točke

Innsbruck, 04. 01. 2026 14.32 pred 1 uro 3 min branja 85

Avtor:
A.V. STA
Ren Nikaido, Domen Prevc, Stephan Embacher

Na tretji tekmi novoletne skakalne turneje v Innsbrucku je slovenski šampion Domen Prevc (129,5 m, 128 m) po pravi drami osvojil drugo mesto. Zmaga je odšla na Japonsko, Ren Nikaido (131 m, 128 m) je namreč trenutno vodilnega v skupnem seštevku turneje in hkrati svetovnega pokala premagal za pičle pol točke. Tretje mesto je osvojil Avstrijec Stephan Embacher (130 m, 127,5 m).

Domen Prevc je po dveh zmagah na turneji v Nemčiji prvič ostal brez najvišjega mesta na zmagovalnem odru. V prvi seriji je nastopil z mesta nižjega naleta kot večina tekmecev in zato dobil dodatne točke. Za 24,1 točke je v paru na izpadanje premagal Francoza Valentina Fauberta, pred tekmo 14. skakalca zime.

S tem je takoj popravil vtis iz sobotnih kvalifikacij, ko je ob močnem vetru v hrbet in napaki zasedel 30. mesto. Nastopil je kmalu po začetku serije in poletel 129,5 m. Na dveh tekmah v Nemčiji si je Prevc na turneji štirih skakalnic nabral 35 točk naskoka pred Avstrijcem Janom Hörlom, ki je v soboto dobil kvalifikacije in bil je mesto pred Prevcem tudi pred finalom. Poleg Slovenca je bil tudi edini, ki je še skočil z nižjega naleta.

Domen Prevc je po pravi drami na tretji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku osvojil odlično drugo mesto.
Domen Prevc je po pravi drami na tretji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku osvojil odlično drugo mesto.
FOTO: AP

Anže Lanišek je v paru za sedem točk ugnal Japonca Naokija Nakamuro (120,1) in bil po prvi seriji na osmem mestu 10,2 točke za Prevcem in 12,7 za vodilnima Renom Nikaidom in Stephanom Embacherjem. Prvouvrščena sta imela 2,5 točke prednosti pred četrtim Prevcem in 1,1 pred tretjim Hörlom.

Med nosilci je bil tako kot Lanišek tudi Rok Oblak, njegov tekmec pa Poljak Dawid Kubacki, ki je dobil 112,3 točke. Oblak je nato kar dolgo čakal na svoj nastop zaradi močnega vzgornika. Po nastopu predskakalca je zdržal pritisk, skočil več od Poljaka in ga ugnal za 5,2 točke. Mogel je čakal obračun proti češkemu veteranu Romanu Koudelki, ki pa ga je zgubil za skoraj 15 točk.

Domen Prevc je bil po prvi seriji četrti, v finalni seriji pa je pridobil dve mesti.
Domen Prevc je bil po prvi seriji četrti, v finalni seriji pa je pridobil dve mesti.
FOTO: AP

Lanišek je v finalu ponovil svojo daljavo iz prve serije, a je bil veliko bolj zadovoljen s predstavo in je vidno olajšan stisnil pesti po pristanku. Čeprav ni prehitel vodilnega Daniela Tschofeniga iz Avstrije, branilca zlatega orla, je na koncu za mesto izboljšal svojo uvrstitev.

Domen Prevc je po drugem tekmovalnem skoku, ko je žirija pred zadnjo četverico za mesto znižala napet, prevzel vodstvo. Hörl je imel težave že kmalu po odskoku in za 6,4 točke zaostal za nosilcem rumene majice vodilnega v pokalu. S tem je Prevc v seštevku turneje štirih skakalnic povečal prednost pred Avstrijcem na več kot 40 točk.

Ren Nikaido, Domen Prevc in Stephan Embacher na zmagovalnem odru v Innsbrucku.
Ren Nikaido, Domen Prevc in Stephan Embacher na zmagovalnem odru v Innsbrucku.
FOTO: AP

Nikaido je nato za pol točke povedel, mladinski svetovni prvak Embacher pa je za dve desetinki zaostal za Prevcem in v enem najtesnejših obračunov na prvih treh mestih v zgodovini turneje osvojil tretje mesto.

Končni vrstni red tretje tekme (Innsbruck):
1. R. Nikaido (JAP) 131,0 m/128,0m  276,5 točke

2. D. Prevc (SLO) 129,5 m/128,0 m  276,0

3. S. Embacher (AVT) 130,0 m/127,5m  275,8

4. J. Hörl (AVT) 130,0 m/126,0 m  269,6

5. F. Hoffmann (NEM) 126,5 m/130,5 m  267,2

6. D. Tschofenig (AVT) 125,0 m/128,0 m  255,3

7. A. Lanišek (SLO) 127,0 m/127,0 m  253,6

8. K. Tomasiak (POL) 126,0 m/127,0 m  252,0

9. J. Colby (ZDA) 128,5 m/123,5 m  250,9

10. R. Kobajaši (JAP) 124,0 m/127,0 m  250,7

21. R. Oblak (SLO) 124,0 m/121,0 m  233,7

45. Ž. Mogel (SLO) 116,0 m  102,3

Skupni vrstni red po 3. tekmi od skupno štirih:
1. D. Prevc (SLO) 895,8 točke

2. J. Hörl (AVT) 854,4

3. S. Embacher (AVT) 854,1

4. R. Nikaido (JAP) 841,7

5. F. Hoffmann (NEM) 840,4

6. R. Kobajaši (JAP) 823,5

7. P. Raimund (NEM) 814,0

8. D. Tschofenig (AVT) 811,9

9. A. Lanišek (SLO) 793,1

10. K. Tomasiak (POL) 792,5

smučarski skoki novoletna turneja domen prevc innsbruck

'Verjamem, da imam dobro vožnjo v nogah, ampak tega ne prenesem na tekmo'

KOMENTARJI85

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nimamkaj
04. 01. 2026 16.54
VAŽNO DA AVSTRIJA NI IMELA ZMAGOVALCA...ALI NEMČIJA.Razvidno pa je že z letala kaj delajo našim ti sodniki in že iščejo iglo v seniku...ampak.. bolj kot drezajo,močnejši so naši👍👏💪
Odgovori
0 0
drimtim
04. 01. 2026 16.51
Čista kraja pokra zmag.Res škandalozno sojenje v 1. seriji.
Odgovori
0 0
lakala28
04. 01. 2026 16.45
Pa magari bi zmagal Nigerijec, samo da ni jodlar. A Japončev dres ima med kohones in lopaticami predpisano število zank in mm, da ne bi jodlarjev zasrbeli prsti? Ali so končno doumeli, da če so bogati niso nujno najboljši?
Odgovori
-2
0 2
optimist11
04. 01. 2026 16.43
Poglejte kako slo sodniki ocenjujejo Niko Prevc. 0,5 točke manj kot ostali. Nemci in Avstrijci se tolčejo po kolenih od smeha.
Odgovori
-2
0 2
Mambo
04. 01. 2026 16.32
Avstrijc mu je dal za prvi skok 18,5. In ga je karma udarila. Domen zato ni zmagal, zmagal pa tudi ni avstrijski skakalec.
Odgovori
+3
5 2
PSIHOTERAPEVT
04. 01. 2026 16.30
Sport pijanckov, se spomnem 40 let nazaj kaksni so sodili v tem sportu v Sloveniji.. Lokalni pijanci, ki so se ga pred tekmo nazrli in potem dvigovali tiste ocene za slog in merli daljave malo na blef ;)
Odgovori
+3
5 2
Kaimlplut
04. 01. 2026 16.38
pomojem si ti trenutno kje zabluzil .....40 let nazaj še tebe bilo ni foteljček idi delat
Odgovori
-2
0 2
Kaimlplut
04. 01. 2026 16.27
Bravo...............lepo si jim dokazal da si včeraj bil črna ovca ,,trenutno si številka 1
Odgovori
+3
5 2
300 let do specialista
04. 01. 2026 16.07
Kljub vsemu je AS!
Odgovori
+18
18 0
inside1
04. 01. 2026 16.06
pa ti sodniki sploh še obvladajo svoje posel? Nekateri več kot očitno podlegli moštvenim pritiskom...
Odgovori
+10
12 2
Gutenberg
04. 01. 2026 16.23
Ali pa pritiskom bankovcev ...
Odgovori
+5
7 2
Sirhakel7
04. 01. 2026 16.00
Prevcu zmaga ni ušla ampak je bil Nikaido pač boljši....Važen je končni cilj za dosego katerega je Domen lepo povečal svojo prednost.
Odgovori
+10
15 5
Gutenberg
04. 01. 2026 16.06
Vzeli so mu jo. Sodniki.
Odgovori
+15
17 2
Komentator aligator
04. 01. 2026 15.57
Ukraden Poker zmag.
Odgovori
+8
11 3
štajerc65
04. 01. 2026 15.55
Sodniki Domnu vzeli zmago z ocenami skoka v prvi seriji. Dejstvo.
Odgovori
+20
22 2
lokson
04. 01. 2026 15.53
Sem pa vesel za Japonca. Bravo. Holcarji, se pa požrite. Banda.
Odgovori
+21
23 2
man1983
04. 01. 2026 15.52
Bravo Domen, sej se je vedlo v naprej da ti ne bodo dovolili zmagat vseh tekem
Odgovori
+16
18 2
blackwizard
04. 01. 2026 15.51
Orel je slovenski, gremo nad germane, do bridkega konca
Odgovori
+12
13 1
Prelepa Soča
04. 01. 2026 15.50
Saj je zmagal, samo sodniki mislijo, da Z NJIHOVO POMOČJO ni zmagal.
Odgovori
+11
13 2
simc167
04. 01. 2026 15.49
Bravo Domen pa privošcim japoncu. Sam, da ni avstrijc😉
Odgovori
+18
20 2
Oliguma
04. 01. 2026 15.48
Te sodnike ukinit..kdor dlje skoči zmaga..fertik delo.
Odgovori
+5
7 2
Gutenberg
04. 01. 2026 15.46
Čestitke Nikaidu, ampak sodniki so pa preočitno tudi kuharji rezultatov ...
Odgovori
+13
15 2
lokson
04. 01. 2026 15.44
Nimam proti nobenemu nič, ampak ko pa pogledam sodniške ocene Domnovega skoka v prvi seriji in ocene Embacherja v drugi, mi pa dvigne pokrov. Banda.
Odgovori
+19
22 3
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
moskisvet
Portal
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
okusno
Portal
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425