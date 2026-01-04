Prevcu ušla zmaga iz rok za pol točke

Domen Prevc je po dveh zmagah na turneji v Nemčiji prvič ostal brez najvišjega mesta na zmagovalnem odru. V prvi seriji je nastopil z mesta nižjega naleta kot večina tekmecev in zato dobil dodatne točke. Za 24,1 točke je v paru na izpadanje premagal Francoza Valentina Fauberta, pred tekmo 14. skakalca zime. S tem je takoj popravil vtis iz sobotnih kvalifikacij, ko je ob močnem vetru v hrbet in napaki zasedel 30. mesto. Nastopil je kmalu po začetku serije in poletel 129,5 m. Na dveh tekmah v Nemčiji si je Prevc na turneji štirih skakalnic nabral 35 točk naskoka pred Avstrijcem Janom Hörlom, ki je v soboto dobil kvalifikacije in bil je mesto pred Prevcem tudi pred finalom. Poleg Slovenca je bil tudi edini, ki je še skočil z nižjega naleta.

Domen Prevc je po pravi drami na tretji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku osvojil odlično drugo mesto. FOTO: AP

Anže Lanišek je v paru za sedem točk ugnal Japonca Naokija Nakamuro (120,1) in bil po prvi seriji na osmem mestu 10,2 točke za Prevcem in 12,7 za vodilnima Renom Nikaidom in Stephanom Embacherjem. Prvouvrščena sta imela 2,5 točke prednosti pred četrtim Prevcem in 1,1 pred tretjim Hörlom. Med nosilci je bil tako kot Lanišek tudi Rok Oblak, njegov tekmec pa Poljak Dawid Kubacki, ki je dobil 112,3 točke. Oblak je nato kar dolgo čakal na svoj nastop zaradi močnega vzgornika. Po nastopu predskakalca je zdržal pritisk, skočil več od Poljaka in ga ugnal za 5,2 točke. Mogel je čakal obračun proti češkemu veteranu Romanu Koudelki, ki pa ga je zgubil za skoraj 15 točk.

Domen Prevc je bil po prvi seriji četrti, v finalni seriji pa je pridobil dve mesti. FOTO: AP

Lanišek je v finalu ponovil svojo daljavo iz prve serije, a je bil veliko bolj zadovoljen s predstavo in je vidno olajšan stisnil pesti po pristanku. Čeprav ni prehitel vodilnega Daniela Tschofeniga iz Avstrije, branilca zlatega orla, je na koncu za mesto izboljšal svojo uvrstitev. Domen Prevc je po drugem tekmovalnem skoku, ko je žirija pred zadnjo četverico za mesto znižala napet, prevzel vodstvo. Hörl je imel težave že kmalu po odskoku in za 6,4 točke zaostal za nosilcem rumene majice vodilnega v pokalu. S tem je Prevc v seštevku turneje štirih skakalnic povečal prednost pred Avstrijcem na več kot 40 točk.

Ren Nikaido, Domen Prevc in Stephan Embacher na zmagovalnem odru v Innsbrucku. FOTO: AP