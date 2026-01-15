Prevlada 'vroče' Nike Prevc se nadaljuje

V kvalifikacijah za prvo tekmo na veliki olimpijski skakalnici v Džangdžakovu je Nika Prevc skočila 126 metrov in je zbrala 132,9 točk oz kar 12,9 več od drugouvrščene Nemke Seline Freitag, ki je skočila 121.5 metrov. Tretja je bila Norvežanka Anna Odine Stroem s 121 metri in 118,9 točkami. Maja Kovačič je imela 24. rezultat s 110 metri, Katra Komar s 105.5 metri 28. dosežek, Nika Vodan pa zaradi viroze ni skakala.
Na treningu pred kvalifikacijami je bila v obeh serijah prav tako najboljša Nika Prevc, ki je v prvem skoku poletela do kar 139 metrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.