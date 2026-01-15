Naslovnica
Zimski športi

Prevlada 'vroče' Nike Prevc se nadaljuje

Džangdžakov, 15. 01. 2026 11.04 pred 40 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J.
Tudi v nedeljo je bila Nika Prevc razred zase.

Prepričljivo je Nika Prevc dobila kvalifikacije na veliki olimpijski skakalnici v kitajskem Džangdžakovu, na tekmi pa bosta nastopili tudi Maja Kovačič in Katra Komar, zaradi viroze in visoke vročine ni skakala Nika Vodan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V kvalifikacijah za prvo tekmo na veliki olimpijski skakalnici v Džangdžakovu je Nika Prevc skočila 126 metrov in je zbrala 132,9 točk oz kar 12,9 več od drugouvrščene Nemke Seline Freitag, ki je skočila 121.5 metrov. Tretja je bila Norvežanka Anna Odine Stroem s 121 metri in 118,9 točkami. Maja Kovačič je imela 24. rezultat s 110 metri, Katra Komar s 105.5 metri 28. dosežek, Nika Vodan pa zaradi viroze ni skakala.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Luka Kotnik

Na treningu pred kvalifikacijami je bila v obeh serijah prav tako najboljša Nika Prevc, ki je v prvem skoku poletela do kar 139 metrov.

Kralji (po podaljšku) vnovič poraženi

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boris Kavčič
15. 01. 2026 11.47
bravo ...slovenka leta Nika
Odgovori
0 0
travc
15. 01. 2026 11.31
Super.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
