Prevlada 'vroče' Nike Prevc se nadaljuje

"Tako strašno kašljam, da celo noč ne morem spati!" "Si že poskusil s kislim zeljem in litrom mineralne vode?" "Ne, za to pa še nisem slišal!" "No, poskusi, pa boš videl, da bo pomagalo!" Naslednji dan: "Si poskusil moj recept?" "Sem." "In še kašljaš?" "Ne, si ne upam!"