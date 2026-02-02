Domen in Nika Prevc zastavonoši na odprtju ZOI

Prvič v zgodovini Slovenije bosta na otvoritvi OI slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta sicer zastavo nosila na slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu, kjer bodo na sporedu smučarski skoki.

Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek. Glavna slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.