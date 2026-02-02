Naslovnica
Zimski športi

Domen in Nika Prevc zastavonoši na odprtju ZOI

Ljubljana, 02. 02. 2026 11.33 pred 59 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA
Nika in Domen Prevc v objemu

Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije je določilo, da bosta slovensko zastavo na slovesnem odprtju zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 nosila smučarska skakalca Domen in Nika Prevc, je sporočil Olimpijski komite Slovenije (OKS).

Prvič v zgodovini Slovenije bosta na otvoritvi OI slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta sicer zastavo nosila na slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu, kjer bodo na sporedu smučarski skoki.

Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek. Glavna slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

FOTO: Profimedia

Tako Nika kot Domen Prevc to sezono prepričljivo vodita v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zgolj v tej sezoni sta skupaj zbrala 24 zmag, od tega Nika 13 in Domen 11.

Oba sta lani v norveškem Trondheimu postala tudi svetovna prvaka in za igre v Milanu in Cortini veljata kot glavna kandidata za zlato odličje v 37-članski slovenski odpravi na prihajajoče ZOI.

olimpijske igre 2026 zastavonoša slovenska reprezentanca nika prevc domen prevc

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boris Kavčič
02. 02. 2026 12.48
a nebo Nika Kovač...
Odgovori
+0
1 1
asdfghjklč
02. 02. 2026 12.46
Vsi so si zelo podobni ... močni geni.
Odgovori
-1
0 1
mikiki
02. 02. 2026 12.43
Prevci za predsednika......
Odgovori
+2
3 1
SpamEx
02. 02. 2026 12.33
pravilno
Odgovori
+4
5 1
jank
02. 02. 2026 12.29
Zasluženo in prelepo za sestro in brata Prevc!
Odgovori
+6
7 1
