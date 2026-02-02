Domen in Nika Prevc zastavonoši na odprtju ZOI

Prvič v zgodovini Slovenije bosta na otvoritvi OI slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta sicer zastavo nosila na slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu, kjer bodo na sporedu smučarski skoki.
Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek. Glavna slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.
Tako Nika kot Domen Prevc to sezono prepričljivo vodita v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zgolj v tej sezoni sta skupaj zbrala 24 zmag, od tega Nika 13 in Domen 11.
Oba sta lani v norveškem Trondheimu postala tudi svetovna prvaka in za igre v Milanu in Cortini veljata kot glavna kandidata za zlato odličje v 37-članski slovenski odpravi na prihajajoče ZOI.
