Prijateljski dvoboj za slalomski globus dobil McGrath

Pred zadnjo tekmo sezone je imel Atle Lie McGrath 41 točk več kot drugi na seznamu Brazilec Lucas Pinheiro Braathen. Po prvi vožnji je bil šesti, Braathen pa je zasedal peto mesto. Ko je prestopil ciljno črto, je bil McGrath četrti in videti je bilo, da se je s tem odprla priložnost za Braathena. Vendar pa je Braathen že takoj po prvem odseku naredil napako in odstopil. Petindvajsetletni McGrath pa je lahko začel slaviti.
Mali kristalni globus je veliko zadoščenje za smučarja, ki je pred mesecem dni na zimskih igrah v Bormiu doživljal pravo dramo na olimpijskem slalomu. Po prvi vožnji je vodil, nato pa je zaradi napake ostal brez uvrstitve, zlato pa je osvojil Švicar Loic Meillard. McGrath pa se je v ne videnih prizorih odpravil v bližnji gozd ohladiti vročo glavo in umiriti živce. Kasneje je pojasnil, da je olimpijski naslov želel posvetiti med igrami umrlemu dedku.
McGrath, svetovni podprvak v disciplini v Saalbachu (2025) in zmagovalec šestih slalomov v svetovnem pokalu, je v slalomskem seštevku na koncu osvojil 584 točk, Francoz Clement Noel (-64) je drugi s 520, Braathen (-73) pa tretji s 511. Zmagovalec tekme v Hafjellu je bil Norvežan Timon Haugan s 44 stotinkami prednosti pred drugouvrščenim Meillardom oziroma 1,09 sekunde pred tretjeuvrščenim Fincem Eduardom Hallbergom.
Veliki kristalni globus za zmago v seštevku zime je pripadel Švicarju Marcu Odermattu, ki je osvojil tudi dva posebna seštevka smukaškega in superveleslalomskega. Veleslalomska krona sezone pa je prvič pripadla Braathenu, ki je bil do leta 2024 reprezentančni kolega vrstnika McGratha v norveški reprezentanci. McGrath je v končani zimi zmagal na treh slalomih, v Alta Badii, Wengnu in Kranjski Gori.
Slovenci v končani sezoni niso bili del konkurence na moških slalomih. Miha Oserban je nastopil le na domačem slalomu za Pokal Vitranc, ko se ni uvrstil v finalno vožnjo. Točke so osvajali štirje Slovenci Miha Hrobat 182 za 40. mesto, Žan Kranjec 169 za 46. mesto, Martin Čater (81.; 70) in Nejc Naraločnik (151.; 4).
Hrobat je bil najboljši Slovenec s 14. mestom v smukaškem seštevku, Kranjec pa je sezono končal kot 15. v veleslalomskem seštevku. Čater je končal sezono kot 25. smukač zime, Hrobat pa je bil ob tem še 31. v seštevku superveleslalomov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.