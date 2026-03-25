Prijateljski dvoboj za slalomski globus dobil McGrath

Pred zadnjo tekmo sezone je imel Atle Lie McGrath 41 točk več kot drugi na seznamu Brazilec Lucas Pinheiro Braathen. Po prvi vožnji je bil šesti, Braathen pa je zasedal peto mesto. Ko je prestopil ciljno črto, je bil McGrath četrti in videti je bilo, da se je s tem odprla priložnost za Braathena. Vendar pa je Braathen že takoj po prvem odseku naredil napako in odstopil. Petindvajsetletni McGrath pa je lahko začel slaviti.

Mali kristalni globus je veliko zadoščenje za smučarja, ki je pred mesecem dni na zimskih igrah v Bormiu doživljal pravo dramo na olimpijskem slalomu. Po prvi vožnji je vodil, nato pa je zaradi napake ostal brez uvrstitve, zlato pa je osvojil Švicar Loic Meillard. McGrath pa se je v ne videnih prizorih odpravil v bližnji gozd ohladiti vročo glavo in umiriti živce. Kasneje je pojasnil, da je olimpijski naslov želel posvetiti med igrami umrlemu dedku.