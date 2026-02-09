Priljubljeni bar postal slovenska ambasada med gorami

"Koliko olimpijskih medalj je na sliki?" so ob objavi, ki so jo pospremili z navdušenim emojijem, vprašali pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS). Pripeli so fotografijo, na kateri se široko smejijo Tina Maze, Andrea Massi, Jure Košir in Primož Roglič, v ta šopek pa je ujet še "Tomba la Bomba".

Alberto Tomba, nekdanji Koširjev tekmec, je zdaj veliki prijatelj tako njega kot Tine Maze, upokojene smučarske legende pa so se znova srečale v Cortini d'Ampezzo. Tomba je prišel na uradno odprtje Slovenske hiše, katere ambasadorka je prav dvakratna olimpijska prvakinja Tina Maze in bo v času zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina 2026 delovala kot slovenska ambasada v samem središču dogajanja v italijanskih Dolomitih.

Odprtja so se udeležili tudi slovenski olimpioniki Vesna Fabjan, Andraž Vehovar, Andrej Hauptman, predstavniki slovenskega gospodarstva, politike, tujih nacionalnih olimpijskih komitejev ter tako slovenskih kot tudi tujih medijev.

Za zabavo so poskrbeli Fehtarji, ki so slovenskim športnikom že igrali - denimo zlatemu orlu Domnu Prevcu v Bischofshofnu in Luki Dončiću v Dallasu.

Disko med gorami

Cortina na severu italijanske dežele Benečija leži na nadmorski višini 1224 metrov, v njej pa živi okrog 5400 prebivalcev. Mestece je obkroženo z gorami, središče prepredajo ozke ulice, obkrožene s stavbami v alpskem slogu.

Slovenska hiša domuje v polovici priljubljenega mestnega bara Janbo, ki je znan kot disco pub in pogosto pozno v noč gosti živo glasbo ali didžeja. Razprostira se na 100 kvadratnih metrih in je oblečena v les tako z zunanje kot notranje strani.

Tona lesa iz Savinjske doline

Ves les, tona in pol ga je bilo, je prišel iz Savinjske doline. Mizarji v Rogaški Slatini so ga nato obdelali in pripravili, saj je bilo treba sestaviti tudi celotno konstrukcijo. V štirih nočeh in zgodnjih jutrih, ko je center alpske Cortine odprt za dostavo, so pripeljali vse skupaj iz Slovenije.

"Logistično je bilo to veliko lažje kot pred letom dni in pol pred olimpijskimi igrami v Parizu, kjer smo imeli tudi veliko zunanjo in notranjo teraso," je priznal Matic Švab, poslovni direktor OKS, ki je bil odgovoren za postavitev. V celoti bo stala 1,4 milijona evrov, od tega bo država namenila milijon evrov.

Navdih izhaja iz toplarja

Slovensko hišo je konceptualno in vsebinsko razvila agencija Arnoldvuga, arhitekturno zasnovo pa biro Elementarna, projekt pa sta vodila grafična oblikovalca Rok Staudacher in Nataša Vuga. "Proces oblikovanja se je začel z ogledom lokacije v Cortini d'Ampezzo, kjer so ekipe skupaj analizirale prostorske danosti, tokove obiskovalcev, kontekst mesta in bližino olimpijskih prizorišč ter na tej osnovi oblikovale zasnovo, ki je hkrati odprta, funkcionalna in močno prepoznavna," pojasnjujejo pri omenjeni agenciji.

Navdih za podobo izhaja iz toplarja, tradicionalnega lesenega kozolca, ki je bil nekoč prostor skupnosti, dela in srečevanja. "Ta arhetipski slovenski element je v sodobni interpretaciji postal nosilec arhitekturne in vsebinske identitete hiše: lesen, topel in gostoljuben prostor, ki domačnost slovenskega podeželja prepleta s sodobnim oblikovanjem in olimpijsko energijo," dodajajo. Kot pravijo, zasnova nadgrajuje izkušnjo Slovenske hiše iz ZOI v Pjongčangu 2018.

Odprta do polnoči

Del Slovenske hiše bo namenjen poslovnim in bilateralnim srečanjem, konferencam, predstavitvam in sprejemom. V njej je med 6. in 22. februarjem načrtovanih več kot 20 dogodkov. Med drugim enega, ki je namenjen slovensko-italijanskemu poslovnemu sodelovanju, pripravlja javna agencija Spirit, drugi je namenjen Slovencem v zamejstvu, predsednik Kluba slovenskih olimpijcev Iztok Čop pa bo 19. februarja gostil predstavnike svetovnega združenja olimpijcev. Celotno dogajanje bo potekalo pod enotno nacionalno znamko I feel Slovenia. Vstop je prost za vse slovenske navijače in športne navdušence z vseh koncev sveta.

V času odprtja je bil celoten bar slovenski, sicer pa je v drugem delu kot običajno odprt tudi v času olimpijskih iger. Slovenski del je prav tako odprt za vse mimoidoče od devetih zjutraj do polnoči. V času iger bosta slovensko kulinariko predstavljala gostinca Tomaž Kavčič in Luka Jezeršek, ponujala slovensko hrano in pijačo - od blejskih kremnih rezin do kranjske klobase. Poleg 100 metrov oddaljene navijaške cone so v neposredni bližini še hiše Avstrije, Nemčije, Švice in gostiteljice Italije.