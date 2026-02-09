Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Priljubljeni bar postal slovenska ambasada med gorami

Cortina d'Ampezzo, 09. 02. 2026 19.00 pred 1 uro 4 min branja 17

Avtor:
T.H. STA
Otvoritev Slovenske hiše v Cortini

V strogem centru Cortine, manj kot 100 metrov od uradne navijaške cone, stoji eden najbolj priljubljenih družabnih prostorov v mestu. Poleg napisa za bar Janbo pa se v teh dneh sveti tudi velik zelen napis Slovenska hiša. Ta bo v času zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina 2026 delovala kot slovenska ambasada v samem središču dogajanja. Že na otvoritvi jo je obiskal legendarni italijanski smučar Alberto Tomba, za vzdušje pa so skrbeli Fehtarji.

"Koliko olimpijskih medalj je na sliki?" so ob objavi, ki so jo pospremili z navdušenim emojijem, vprašali pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS). Pripeli so fotografijo, na kateri se široko smejijo Tina Maze, Andrea Massi, Jure Košir in Primož Roglič, v ta šopek pa je ujet še "Tomba la Bomba".

Alberto Tomba, nekdanji Koširjev tekmec, je zdaj veliki prijatelj tako njega kot Tine Maze, upokojene smučarske legende pa so se znova srečale v Cortini d'Ampezzo. Tomba je prišel na uradno odprtje Slovenske hiše, katere ambasadorka je prav dvakratna olimpijska prvakinja Tina Maze in bo v času zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina 2026 delovala kot slovenska ambasada v samem središču dogajanja v italijanskih Dolomitih.

Otvoritev Slovenske hiše v Cortini
Otvoritev Slovenske hiše v Cortini
FOTO: Olimpijski komite Slovenije

Odprtja so se udeležili tudi slovenski olimpioniki Vesna Fabjan, Andraž Vehovar, Andrej Hauptman, predstavniki slovenskega gospodarstva, politike, tujih nacionalnih olimpijskih komitejev ter tako slovenskih kot tudi tujih medijev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za zabavo so poskrbeli Fehtarji, ki so slovenskim športnikom že igrali - denimo zlatemu orlu Domnu Prevcu v Bischofshofnu in Luki Dončiću v Dallasu.

Fehtarji na otvoritvi Slovenske hiše
Fehtarji na otvoritvi Slovenske hiše
FOTO: Olimpijski komite Slovenije

Disko med gorami

Cortina na severu italijanske dežele Benečija leži na nadmorski višini 1224 metrov, v njej pa živi okrog 5400 prebivalcev. Mestece je obkroženo z gorami, središče prepredajo ozke ulice, obkrožene s stavbami v alpskem slogu.

Slovenska hiša domuje v polovici priljubljenega mestnega bara Janbo, ki je znan kot disco pub in pogosto pozno v noč gosti živo glasbo ali didžeja. Razprostira se na 100 kvadratnih metrih in je oblečena v les tako z zunanje kot notranje strani.

Tona lesa iz Savinjske doline

Ves les, tona in pol ga je bilo, je prišel iz Savinjske doline. Mizarji v Rogaški Slatini so ga nato obdelali in pripravili, saj je bilo treba sestaviti tudi celotno konstrukcijo. V štirih nočeh in zgodnjih jutrih, ko je center alpske Cortine odprt za dostavo, so pripeljali vse skupaj iz Slovenije.

"Logistično je bilo to veliko lažje kot pred letom dni in pol pred olimpijskimi igrami v Parizu, kjer smo imeli tudi veliko zunanjo in notranjo teraso," je priznal Matic Švab, poslovni direktor OKS, ki je bil odgovoren za postavitev.

V celoti bo stala 1,4 milijona evrov, od tega bo država namenila milijon evrov.

Navdih izhaja iz toplarja

Slovensko hišo je konceptualno in vsebinsko razvila agencija Arnoldvuga, arhitekturno zasnovo pa biro Elementarna, projekt pa sta vodila grafična oblikovalca Rok Staudacher in Nataša Vuga.

"Proces oblikovanja se je začel z ogledom lokacije v Cortini d'Ampezzo, kjer so ekipe skupaj analizirale prostorske danosti, tokove obiskovalcev, kontekst mesta in bližino olimpijskih prizorišč ter na tej osnovi oblikovale zasnovo, ki je hkrati odprta, funkcionalna in močno prepoznavna," pojasnjujejo pri omenjeni agenciji.

Navdih za podobo izhaja iz toplarja, tradicionalnega lesenega kozolca, ki je bil nekoč prostor skupnosti, dela in srečevanja. "Ta arhetipski slovenski element je v sodobni interpretaciji postal nosilec arhitekturne in vsebinske identitete hiše: lesen, topel in gostoljuben prostor, ki domačnost slovenskega podeželja prepleta s sodobnim oblikovanjem in olimpijsko energijo," dodajajo.

Kot pravijo, zasnova nadgrajuje izkušnjo Slovenske hiše iz ZOI v Pjongčangu 2018.

Odprta do polnoči

Del Slovenske hiše bo namenjen poslovnim in bilateralnim srečanjem, konferencam, predstavitvam in sprejemom. V njej je med 6. in 22. februarjem načrtovanih več kot 20 dogodkov. Med drugim enega, ki je namenjen slovensko-italijanskemu poslovnemu sodelovanju, pripravlja javna agencija Spirit, drugi je namenjen Slovencem v zamejstvu, predsednik Kluba slovenskih olimpijcev Iztok Čop pa bo 19. februarja gostil predstavnike svetovnega združenja olimpijcev. Celotno dogajanje bo potekalo pod enotno nacionalno znamko I feel Slovenia. Vstop je prost za vse slovenske navijače in športne navdušence z vseh koncev sveta.

Otvoriteveni dan v Slovenski hiši
Otvoriteveni dan v Slovenski hiši
FOTO: Anže Furlan

V času odprtja je bil celoten bar slovenski, sicer pa je v drugem delu kot običajno odprt tudi v času olimpijskih iger. Slovenski del je prav tako odprt za vse mimoidoče od devetih zjutraj do polnoči. V času iger bosta slovensko kulinariko predstavljala gostinca Tomaž Kavčič in Luka Jezeršek, ponujala slovensko hrano in pijačo - od blejskih kremnih rezin do kranjske klobase.

Poleg 100 metrov oddaljene navijaške cone so v neposredni bližini še hiše Avstrije, Nemčije, Švice in gostiteljice Italije.

Razlagalnik

Alberto Tomba, vzdevek "Tomba la Bomba", je legendarni italijanski alpski smučar, ki je bil znan po svoji izjemni tehnični spretnosti in drznosti na progi. Med svojo kariero, ki je trajala od poznih 80. do poznih 90. let 20. stoletja, je osvojil tri zlate in dve srebrni olimpijski medalji ter štiri naslove svetovnega prvaka v slalomu in veleslalomu. Velja za enega najboljših smučarjev v zgodovini tega športa.

Slovenska hiša je koncept, ki deluje kot slovenska "ambasada" ali nacionalni center med pomembnimi mednarodnimi dogodki, kot so olimpijske igre. Njen glavni namen je promocija Slovenije, njene kulture, gospodarstva in turizma v tujini. V Slovenski hiši se zbirajo slovenski športniki, navijači, predstavniki gospodarstva, politike in medijev, ter tuji gostje, da bi se povezali, proslavili uspehe in spoznali Slovenijo. Je prostor za srečanja, dogodke, predstavitve in druženje, ki krepi nacionalno identiteto in mednarodno prepoznavnost.

Kozolec toplar je tradicionalna slovenska kmetijska arhitekturna oblika, ki se uporablja za sušenje sena in žita ter za shranjevanje krme in orodja. Značilnost toplarja sta dva ali več stebrov, ki podpirata dvojno streho, pogosto s prekrivnimi deskami. Nekateri toplarji imajo tudi stranske prostore za shranjevanje. V preteklosti je bil toplar pomemben prostor skupnosti, dela in srečevanja na kmetijah, simboliziral pa je tudi bogastvo in skrbnost kmeta. Njegova oblika in funkcionalnost sta pomemben del slovenske kulturne dediščine in ljudske arhitekture.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Disko med gorami Tona lesa iz Savinjske doline Navdih izhaja iz toplarja Odprta do polnoči
slovenska hiša cortina olimpijske igre

Jake Paul v solzah: zaročenka podrla olimpijski rekord

Na ledu tekmici, v življenju zaročenki: 'Med igro je moja sovražnica'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
09. 02. 2026 20.15
A si ne delamo dost sramote doma? Treba zdej se po svetu it???
Odgovori
+1
1 0
PuntaChristo
09. 02. 2026 19.58
Smem vprašat, kdo financira to, da se drugi nažirajo in pijejo?
Odgovori
+2
2 0
myomy
09. 02. 2026 19.58
... medtem pa tekmovalci jedo kruh in salamo ...
Odgovori
0 0
1butnskala
09. 02. 2026 19.54
Poveličevanje ...
Odgovori
+2
2 0
Mizainstol
09. 02. 2026 19.52
Lepo se slisi, a tale hisa sluzi le drzavnim parazitom, ki si bodo privoscili zimske pocitnice z nasim denarjem.
Odgovori
+5
5 0
Xmmx
09. 02. 2026 19.49
vse resne ekipe imajo enobarvno opravo samo te nasi zgledajo kot eni kanarcki..brez izvirnosti..res kme..arji..v stilu vecinsko ruralne slovenije..
Odgovori
+4
4 0
Jerry321
09. 02. 2026 19.47
Tip top, same Legende 👍😄 še Alberto Tomba je pogledat pršu 😉
Odgovori
-1
1 2
Oliguma
09. 02. 2026 19.43
Je Košir tam kot bivši "smučar" al kot reper ?
Odgovori
+3
3 0
smetilka
09. 02. 2026 19.35
top tako se predstavlja Slovenijo, z dobro muziko, pijačo, jedačo in dobro voljo! Tombe sicer v času tekmovanj navijači slovencev nismo preveč marali, ker je vedno znova premagoval Koširja, sta pa že takrat bila prijatelja in je jasno svetovna legenda smučanja in eden najboljših vseh časov. legendarna zasedba v Cortini
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
09. 02. 2026 19.31
Tile fehtarji so pa že res nadležni.
Odgovori
+4
5 1
Betuul
09. 02. 2026 19.29
👍to ja ! Na OI in v svet nekaj po domače ? 👏vsem v uvodnem šopku ; Massi, Tomba ;Roglič in vsi pa Tina ; 👏 in vsem še na dugih fotkah; 👏vsem vpletenim pri postavitvi slo hiše in seveda 👏👨🏻‍🍳Tomaž u in Luku 👏
Odgovori
+0
1 1
deltex
09. 02. 2026 19.18
Aja, pa tale Jure Košir se pa zna prodati...😉
Odgovori
+3
4 1
deltex
09. 02. 2026 19.17
Zelo lepo so tole uredili. Baje je zelo dobro obiskana. Pivo je samo 4€.. 😁
Odgovori
+0
2 2
mijam75
09. 02. 2026 19.13
Tona in pol lesa s prevozom in sestavljanje konstrukcje.... kjer se srečujejo funkcionarji in gostje... tekmovalec se pa pritožuje, da spi v slabem apartmaju, kjer nima miru in se hrani s kruhom in salamo....
Odgovori
+4
5 1
grumf
09. 02. 2026 19.11
Najbrž ma plejada "špornih funkcionarjev" kr abonma kle not.. zanimiv bi blo videt stroške OKSja, za vse te zajedalce, k se dva tedna kotalijo po teh prizoriščih.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
'Spermiji so zelo, zelo močni': otroci zvezdnika so bili nenačrtovani
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine
Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Babi Dinka nad banko
Babi Dinka nad banko
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527