Priljubljeni velikan s statistično najboljšo sezono v zgodovini

Peter Prevc je doživel veliko vzponov in padcev v karieri, a v športni pokoj odhaja kot velikan slovenskega in svetovnega športa.

Vedel je, da bodo naslednje sezone pod posebnim drobnogledom in pritiska ni vedno zdržal. Trpel je, tudi padal, a se vselej pobral in trdo garal, da bi se vrnil na pravo raven.

Zlata kolajna na OI eden izmed zadnjih vrhuncev

Eden vrhuncev zadnjih let je za Prevca prišel leto dni prej na OI v Pekingu 2022. Tam je z mešano ekipo postal olimpijski prvak in dopolnil zbirko iz Sočija 2014, ko je bil na obeh posamičnih tekmah srebrn in bronast. Za nameček je na ekipni tekmi fantov osvojil še srebro. Prvič je na OI nastopil kot golobradi mladenič že leta 2010 v Vancouvru in tam zabeležil sedmo mesto.

Vseh uspehov in dosežkov je v Prevčevi karieri enostavno preveč, da bi jih bilo moč v kratkem prispevku našteti v nekaj strnjenih vrsticah. Zdi se, da je na vsaki skakalnici nekaj dosegel. Statistično to skorajda drži, saj je na stopničkah v vseh tekmovanjih na najvišji ravni stal kar na 39 različnih napravah, tako pozimi (32) kot poleti (7).

Vse to kaže na konstantnost, ki jo je držal skozi celotno kariero. Postopoma je napredoval do nenadkriljivega orla v sezoni 2015/16 ter nato v poznejših letih večkrat ostajal blizu najboljšim. Zadnjo zmago v svetovnem pokalu je dosegel 9. marca 2020 v Lillehammerju, tudi to sezono pa je 13. skakalec zime.