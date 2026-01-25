Težave za Prevca, ki je na vrhu ostal brez smuči

Popotnica bi težko bila boljša. Domen Prevc, z naskokom najboljši skakalec (in letalec) te zime, je na posamični preizkušnji pokazal, da mu v tem trenutku res ni para, saj je do zlate snežinke prišel s kar 60 točkami prednosti, kar je druga najvišja razlika v zgodovini svetovnih prvenstev v poletih.

Za Slovenijo je Timi Zajc v prvi seriji poletel do 216 metrov. Vodila je Avstrija, saj se je z 233,5 metra izkazal Stephan Embacher. V drugi seriji je nastopil Rok Oblak in pristal pri 195,5 m, Slovenija je bila tretja, a z več kot 50 točkami zaostanka za našimi severnimi sosedi.

V tretji seriji je Anže Lanišek pristal pri 217,5 metra, Slovenija pa je padla na četrto mesto za Norveško.

V četrti seriji bi moral za Slovenijo nastopiti Domen Prevc, vendar je prišlo do nenavadnega zapleta. Pred skokom Norvežana Mariusa Lindvika so namreč smuči vodilnega v svetovnem pokalu nenadzorovano ušle po smučini, zato mu je nov par na vrh moral prinesti Peter Slatnar. Kaj točno je šlo narobe, še ni znano.