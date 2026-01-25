Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Težave za Prevca, ki je na vrhu ostal brez smuči

Oberstdorf , 25. 01. 2026 16.11 pred eno minuto 1 min branja 11

Avtor:
J.B.
Domen Prevc

Na svetovnem prvenstvu v poletih, ki ga gosti nemški Oberstdorf, je danes na sporedu ekipna tekma. Slovenija nastopa v postavi Timi Zajc, Rok Oblak, Anže Lanišek in Domen Prevc.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

Popotnica bi težko bila boljša. Domen Prevc, z naskokom najboljši skakalec (in letalec) te zime, je na posamični preizkušnji pokazal, da mu v tem trenutku res ni para, saj je do zlate snežinke prišel s kar 60 točkami prednosti, kar je druga najvišja razlika v zgodovini svetovnih prvenstev v poletih.

Za Slovenijo je Timi Zajc v prvi seriji poletel do 216 metrov. Vodila je Avstrija, saj se je z 233,5 metra izkazal Stephan Embacher. V drugi seriji je nastopil Rok Oblak in pristal pri 195,5 m, Slovenija je bila tretja, a z več kot 50 točkami zaostanka za našimi severnimi sosedi.

V tretji seriji je Anže Lanišek pristal pri 217,5 metra, Slovenija pa je padla na četrto mesto za Norveško.

V četrti seriji bi moral za Slovenijo nastopiti Domen Prevc, vendar je prišlo do nenavadnega zapleta. Pred skokom Norvežana Mariusa Lindvika so namreč smuči vodilnega v svetovnem pokalu nenadzorovano ušle po smučini, zato mu je nov par na vrh moral prinesti Peter Slatnar. Kaj točno je šlo narobe, še ni znano.

smučarski skoki poleti Oberstdorf poleti

Shiffrin z zmago na olimpijskem testu, Bucik Jogan med najboljših 20

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pfolca
25. 01. 2026 17.05
Kaj pa je bilo tole zdej, nerodnost ali sabotaža?
Odgovori
0 0
St. Gallen
25. 01. 2026 17.03
naj se kdo drugo dobi zlato, da ne bo vedno slovenska
Odgovori
-1
0 1
Mean Cat
25. 01. 2026 16.43
Priloznost za novo zlato?🤣🤣🤣.....malo bolj ste pa lahko objektivni
Odgovori
0 0
taft007
25. 01. 2026 16.42
Pa ne že spet zlata.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
25. 01. 2026 16.38
Fantje uživajte v skokih,pa bo dober rezultat, držimo pesti!!!
Odgovori
+2
2 0
Pfolca
25. 01. 2026 16.32
A kr zlato?, požeruhi, bron bi bil top
Odgovori
+3
3 0
smajser1
25. 01. 2026 16.28
Realno od 3 do 5 mesta...
Odgovori
+2
2 0
boslo
25. 01. 2026 16.34
Avstrijce in Japonce bo težko premagat
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
25. 01. 2026 16.20
Danes slovenska ekipa niti medalje ne bo dobila.
Odgovori
+2
4 2
Lujzek Biber
25. 01. 2026 16.23
Je janez tako rekel?
Odgovori
-3
0 3
ptuj.si
25. 01. 2026 16.38
Kateri janez? Drnovšek?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
vizita
Portal
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
cekin
Portal
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
moskisvet
Portal
Njega ljubi že 10 let
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
dominvrt
Portal
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Vojerji
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469