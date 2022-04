Primožu Ulagi po priznanju krivde pogojna kazen

Slabi dve uri kasneje po zaključnih besedah in času, ki si ga je sodni senat pod vodstvom Davida Špernjaka vzel za razmislek, je bil že obsojen. Na prav takšno (pogojno) kazen, kot jo je predlagala tožilka: leto in enajst mesecev zapora s triletno preizkusno dobo.

Po navedbah iz obtožbe je Ulaga leta 2013 kot predsednik SZS od takrat najboljših smučarskih skakalcev Jurija Tepeša, Roberta Kranjca, Petra Prevca in Andraža Pograjca ter pomočnikov trenerja A-reprezentance Nejca Franka in Janeza Grilca zahteval provizijo od pridobljenih osebnih sponzorskih pogodb. Tega kot profesionalni funkcionar ne bi smel, saj mu je bilo v tej vlogi prepovedano zahtevati ali sprejemati podkupnine, provizije in darila, s katerimi bi okoristil sebe ali koga drugega. Zakon je prekršil štirikrat.

V načrtu je tudi imel, še piše Dnevnik, da bi mu tekmovalci, ki so v sezoni 2012/13 dosegli dobre rezultate in stopničke, plačali osem odstotkov od skupne vrednosti z njegove strani zagotovljenih sponzorskih nagrad. To so bili Tepeš, Pograjc, Kranjec in Peter Prevc. Svoje zahteve glede provizije je naslovil na Kranjca in Petra Prevca, a sta ga zavrnila. Je pa svoje dosegel pri Franku in Grilcu. Zahteval je, da mu morata od sponzorske pogodbe s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE), družbo naj bi reklamirala na oblačilih, plačati 25 odstotkov. Frank mu je v svojem in Grilčevem imenu na roke plačal 625 evrov, Pograjc pa 500 evrov. Direktor je od slednjega zahteval 25 odstotkov od sponzorske pogodbe s HSE, ki je znašala dva tisočaka. Tudi tu je šlo za reklamiranje na oblačilih.

Ulago so sporni posli oktobra 2013 odnesli s položaja predsednika smučarske zveze, čeprav je uradno odstopil zaradi osebnih razlogov. Trenutno (od oktobra) je brezposeln in prijavljen na zavodu za zaposlovanje – dobiva približno 700 evrov nadomestila za brezposelne.