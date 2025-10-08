'Priprave na Bormio so lažje, ker imam olimpijsko medaljo že v žepu'

Žan Kranjec bo 26. oktobra na ledeniku Rettenbach nad Söldnom vstopil v svojo 14. sezono v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Sezona bo seveda v znamenju olimpijskih iger. Štirinajstega februarja bo v Bormiu nastopil na četrtem olimpijskem veleslalomu kot branilec srebra iz Pekinga. "Olimpijske igre so velika motivacija," je dejal Kranjec.

Žan Kranjec FOTO: Profimedia icon-expand

Žan Kranjec, ki bo 15. novembra dopolnil 33 let, je prepričan, da lahko v alpskem smučanju še veliko pokaže. Od leta 2011 je na 159 tekmah v svetovnem pokalu zbral 15 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega dve na najvišjo stopničko. Dvema zmagama je leta 2022 dodal olimpijsko srebro, ko je zaostal le za Marcom Odermattom. Tudi v novi sezoni bo skušal Švicarju vsaj na kakšni tekmi pokvariti načrte in ga sklatiti z veleslalomskega vrha. "Zanesljivo predstavljajo olimpijske igre veliko motivacijo. Moj glavni cilj je, da pridem v sezono na res visoki ravni ter da bom v Bormiu v svoji najboljši formi, da pokažem, kar znam. Tako kot vedno pravim, če bom to res naredil, če bom res pokazal, kar znam, sem lahko zelo hitro konkurenčen, in upam, da bom v položaju, da se bom lahko boril za medalje," je Kranjec opisal glavni cilj. Z lanskim tretjim mestom na veleslalomu v Beaver Creeku je poskrbel za edine stopničke slovenske moške ekipe za tehnični disciplini v pretekli sezoni svetovnega pokala. Andreja Slokar je bila tretja na slalomu v Sun Valleyju, Miha Hrobat pa je bil trikrat tretji, dvakrat v smuku (Beaver Creek, Wengen) in enkrat v superveleslalomu (Kvitfjell). "To bodo moje že četrte olimpijske igre. Lahko bi rekel, da sem že izkušen olimpijec, in zelo sem vesel, ponosen, da sem nazadnje uspel osvojiti medaljo. To ne pomeni, da je zdaj motivacija kaj manjša zaradi tega, ampak mogoče pa je vseeno nekoliko lažje iti tja," je dejal.

"Ne morem vedeti, koliko olimpijskih iger je še pred mamo. Zato je nekoliko lažje, ko že imam medaljo z velikih tekmovanj, ko imam olimpijsko medaljo v žepu, če se slučajno ne bo izšlo tako, kot bi hotel. Po drugi strani pa se še vedno ne bi branil še kakšne dodatne," je o Bormiu razmišljal najboljši slovenski veleslalomist. Glavni del priprav na snegu je kot običajno opravil v Ushuaii v Argentini, kjer so smučarji imeli odlične pogoje. Od 20. julija pa je imel tudi trening kampe na švicarskem ledeniku Saas Fee. Pred Söldnom bo formo pilil v Italiji v Val Senalesu. "Pogoji so bili odlični, mislim, da sem uresničil plan, torej čim več presmučati, največ veleslaloma, pa tudi nekaj superveleslaloma in slaloma." S sabo je imel kar 28 parov smuči, vsega skupaj je bil ta tovor težak kar 650 kg.

Žan Kranjec med poletnim oddihom. FOTO: Žan Kranjec icon-expand

"Vem, kaj moram narediti. Vem, da sem že kazal dobro smučanje, to moram spraviti ven, da mi pride v podzavest, da zaupam vase. Smučati se ne pozabi, ko pokažem svoje najboljše smučanje, vem, da sem lahko konkurenčen najboljšim. Treba je zaupati vase," je še prepričan. Torej plan je bolj kot ne znan. "Treba je delati, da ko prideš na tekmo, da si res samozavesten in da se res strgaš z verige. Verjamem, da sem lahko med hitrejšimi."

Tekmovalni program sezone je bolj kot ne klasičen, med novimi prizorišči je veleslalom v Copper Mountainu v ZDA 28. novembra, teden pred Beaver Creekom. "Bil sem že na večini prizorišč dober. Če na dan tekme dobro smučam, če si upam, sem lahko dober v bistvu na marsikaterem prizorišču. Katere tekme se najbolj veselim, težko rečem, največ uspehov sem res dosegel v Alta Badii, a nimam le ene tekme v glavi, drugače je le to, da bodo olimpijske igre. To je sigurno vrhunec leta, drugače pa na vsaki tekmi skušam biti na najvišji ravni in iztržiti največ, kar lahko."

Miha Verdnik FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kranjec vstopa v sezono z ekipo, v kateri so Miha Verdnik kot odgovorni trener, Rok Šalej kot trener, serviser Rossignola Matjaž Naglič, pomagata mu tudi fizioterapevta Janez Mikolič in Matej Dormiš, kondicijski trener pa je Mitja Bračič. "Smo drugo sezono skupaj, nam je bilo celo malo lažje, ker se dobro poznamo, vemo, kako delujemo, in energija v ekipi je super, dobro delamo," je zadovoljen.