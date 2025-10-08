'Priprave na Bormio so lažje, ker imam olimpijsko medaljo že v žepu'

Žan Kranjec, ki bo 15. novembra dopolnil 33 let, je prepričan, da lahko v alpskem smučanju še veliko pokaže. Od leta 2011 je na 159 tekmah v svetovnem pokalu zbral 15 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega dve na najvišjo stopničko. Dvema zmagama je leta 2022 dodal olimpijsko srebro, ko je zaostal le za Marcom Odermattom. Tudi v novi sezoni bo skušal Švicarju vsaj na kakšni tekmi pokvariti načrte in ga sklatiti z veleslalomskega vrha.
"Zanesljivo predstavljajo olimpijske igre veliko motivacijo. Moj glavni cilj je, da pridem v sezono na res visoki ravni ter da bom v Bormiu v svoji najboljši formi, da pokažem, kar znam. Tako kot vedno pravim, če bom to res naredil, če bom res pokazal, kar znam, sem lahko zelo hitro konkurenčen, in upam, da bom v položaju, da se bom lahko boril za medalje," je Kranjec opisal glavni cilj.
Z lanskim tretjim mestom na veleslalomu v Beaver Creeku je poskrbel za edine stopničke slovenske moške ekipe za tehnični disciplini v pretekli sezoni svetovnega pokala. Andreja Slokar je bila tretja na slalomu v Sun Valleyju, Miha Hrobat pa je bil trikrat tretji, dvakrat v smuku (Beaver Creek, Wengen) in enkrat v superveleslalomu (Kvitfjell). "To bodo moje že četrte olimpijske igre. Lahko bi rekel, da sem že izkušen olimpijec, in zelo sem vesel, ponosen, da sem nazadnje uspel osvojiti medaljo. To ne pomeni, da je zdaj motivacija kaj manjša zaradi tega, ampak mogoče pa je vseeno nekoliko lažje iti tja," je dejal.
"Ne morem vedeti, koliko olimpijskih iger je še pred mamo. Zato je nekoliko lažje, ko že imam medaljo z velikih tekmovanj, ko imam olimpijsko medaljo v žepu, če se slučajno ne bo izšlo tako, kot bi hotel. Po drugi strani pa se še vedno ne bi branil še kakšne dodatne," je o Bormiu razmišljal najboljši slovenski veleslalomist.
Glavni del priprav na snegu je kot običajno opravil v Ushuaii v Argentini, kjer so smučarji imeli odlične pogoje. Od 20. julija pa je imel tudi trening kampe na švicarskem ledeniku Saas Fee. Pred Söldnom bo formo pilil v Italiji v Val Senalesu. "Pogoji so bili odlični, mislim, da sem uresničil plan, torej čim več presmučati, največ veleslaloma, pa tudi nekaj superveleslaloma in slaloma." S sabo je imel kar 28 parov smuči, vsega skupaj je bil ta tovor težak kar 650 kg.
"Vem, kaj moram narediti. Vem, da sem že kazal dobro smučanje, to moram spraviti ven, da mi pride v podzavest, da zaupam vase. Smučati se ne pozabi, ko pokažem svoje najboljše smučanje, vem, da sem lahko konkurenčen najboljšim. Treba je zaupati vase," je še prepričan. Torej plan je bolj kot ne znan. "Treba je delati, da ko prideš na tekmo, da si res samozavesten in da se res strgaš z verige. Verjamem, da sem lahko med hitrejšimi."
Tekmovalni program sezone je bolj kot ne klasičen, med novimi prizorišči je veleslalom v Copper Mountainu v ZDA 28. novembra, teden pred Beaver Creekom. "Bil sem že na večini prizorišč dober. Če na dan tekme dobro smučam, če si upam, sem lahko dober v bistvu na marsikaterem prizorišču. Katere tekme se najbolj veselim, težko rečem, največ uspehov sem res dosegel v Alta Badii, a nimam le ene tekme v glavi, drugače je le to, da bodo olimpijske igre. To je sigurno vrhunec leta, drugače pa na vsaki tekmi skušam biti na najvišji ravni in iztržiti največ, kar lahko."
Kranjec vstopa v sezono z ekipo, v kateri so Miha Verdnik kot odgovorni trener, Rok Šalej kot trener, serviser Rossignola Matjaž Naglič, pomagata mu tudi fizioterapevta Janez Mikolič in Matej Dormiš, kondicijski trener pa je Mitja Bračič. "Smo drugo sezono skupaj, nam je bilo celo malo lažje, ker se dobro poznamo, vemo, kako delujemo, in energija v ekipi je super, dobro delamo," je zadovoljen.
Veleslalom ostaja Kranjčeva glavna disciplina. O nastopu v slalomu se bo odločal sproti, načrtuje pa, da bo na OI skupaj s smukačem Hrobatom nastopil v ekipni kombinaciji. "Hrobat v smuku, jaz v slalomu, bomo videli. Vsekakor imam tudi to tekmo v glavi in se bom skušal pripraviti, verjamem, da bom prikazal dobro slalomsko vožnjo in da lahko z Mihom kaj narediva."
Za nastop v svetovnem pokalu v specialnem slalomu Kranjec še ni odločen. "Da zgolj sprožam startno palčko, to se mi ne zdi smiselno. Če bom prepričan, da lahko naredim kakšen dober, soliden rezultat, pa bo tudi moj slalomski nastop mogoč, zakaj pa ne?"
"Treniral sem tudi slalom, ki je na kar solidni ravni," je dejal Kranjec. "Je pa tudi res, da v slalomu že tri sezone nisem imel rezultata, zato bom tekmovalne občutke iskal na tekmah nižje ravni." Odločilni dejavnik je slabo startno izhodišče v slalomu. V Leviju ali Gurglu bi startal med zadnjimi. "Računam na to, da bom z veleslalomom zbral vsaj 500 točk in bo s tem tudi moja slalomska startna številka veliko boljša." Glavna tekma po OI bo Pokal Vitranc, ki je visoko v načrtih Kranjca. Želi si vsaj enkrat v karieri na domači tekmi pred domačimi navijači zavihteti na stopničke.
