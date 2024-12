Prišla. Nastopila. Navdušila.

St. Moritz. Mondeno švicarsko smučarsko središče, kjer večino leta sije sonce (domačini so prepričani, da vsaj 300 dni na leto), se je bohitilo v vsej svoji veličini. Prizorišče svetovnega prvenstva leta 2017, ko se je smukaškega zlata in prvega naslova svetovne prvakinje razveselila Ilka Štuhec , je bilo na današnji dan prizorišče nečesa posebnega – vrnitve rekorderke po številu superveleslalomskih zmag svetovnega pokala (29), Američanke Lindsey Vonn . Čeprav nihče v popolnosti ne pozna ozadja njene vrnitve, ali je šlo za denar, športni izziv, kaj tretjega ... je že ob napovedi vrnitve jasno povedala: " Uspeh ni zgolj nastopiti. Neskončno se veselim nastopanja na tekmi, imam cilje in lastna pričakovanja. Trudim se biti kar najbolj potrpežljiva. Zavedam se, da bom za vrnitev na tekmovalno raven potrebovala tekmo, ali dve. A namen je, da se vrnem na raven, na kateri sem bila v preteklosti. "

Besede s katerimi je vsaj malo nagnala strah v kosti tekmicam, čeprav je jasno, da pri 40 letih, po številnih operacijah kolena, težko razmišlja o uvrstitvah na zmagovalni oder. A nič ni nemogoče. Dodatno si je zmagovalka skupno 82 tekem svetovnega pokala samozavest krepila tudi z neuradnim dosežkom s smuka v Beaver Creeku. Kot predtekmovalka naj bi dosegla 8. čas med vsemi, ki so bile na startu. "Vse kar ste našteli je moč čutiti v St. Moritzu. Ljudje so zelo veseli, da si je za kraj tekmovalne vrnitve izbrala ravno St. Moritz. To je moč čutiti na vsakem koraku, veliko ljudi je ta hip tu na počitnicah. Ni pa moč čutiti takšnega navdušenja, kot denimo v Söldnu, kjer sta se skupaj zlila težko pričakovani začetek nove sezone in vrnitev Marcela Hirscherja. Ob tem pa je potrebno dodati, da je Lindsey Vonn vendarle Američanka in ne Švicarka, sicer bi bilo vse čisto drugače," je za 24ur.com povedal smučarski kronist švicarskega Blicka Mathias Germann in dodal, da se njena vrnitev vsaj delno pozna v blagajnah prirediteljev dveh superveleslalomov: "Ogromno kart je prodanih za tekmovalni konec tedna."

V prvi vrsti Lara Gut Behrami, a tudi Lindsey Vonn

Številne, ki so se v dopoldanskih urah iz St. Moritza povzpeli ob progo Corviglia, kjer je cilj na nekaj več, kot 2000 metrih nadmorske višine, so se spraševali predvsem, kaj jim lahko ponudi Lara Gut Behrami. Sodila je v najožji krog favoritinj za zmago, a na koncu ciljno črto prečkala z 2. časom, zaostala le za izjemno Avstrijko Cornelio Hütter. Potem pa so smučarski navdušenci začeli odštevati minute do nastopa povratnice Lindsey Vonn. S posebnim povabilom Mednarodne smučarske zveze (FIS) je imela zagotovljen start takoj za trideseterico najboljših in navdušila. 14. čas je brez dvoma več, kot je marsikdo pričakoval, a tudi prvi korak proti visoko zastavljenim ciljem. "Zadovoljna sem z nastopom. Brez dvoma sem bila pred startom nekoliko nervozna, jasno nisem v tekmovalnem ritmu. A dosegla sem vse tisto, kar sem si zastavila," je novinarjem po tekmi razlagala 40-letnica.