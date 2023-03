'Pritisk je privilegij, ki se ga niso ustrašili'

Robert Hrgota je krmilo skakalne reprezentance prevzel decembra 2020, potem ko je tedanji selektor Gorazd Bertoncelj po sporu s Timijem Zajcem predčasno zapustil domače svetovno prvenstvo v poletih. Prišel je med velikim kaosom, danes pa se zdi, da je stanje v reprezentanci diametralno nasprotno. Zlati medalji v Planici sta bili pika na i izjemnemu ciklu, v katerem so se njegovi varovanci naučili živeti s pritiskom in uresničili ambiciozno zastavljene cilje.

Že pred začetkom svetovnega prvenstva v Planici je bilo jasno, da bo uspeh slovenske odprave odvisen zgolj in samo od skakalnega dela reprezentance. Po skromnejšem začetku je njen izkupiček sijajen: bron z mešane ekipne tekme in dve zlati kolajni. Timi Zajc je prvo priskakal na petkovi posamični tekmi, v soboto pa je bila Slovenija najboljša še na ekipni preizkušnji. "Pritisk je privilegij, zato smo si ga želeli. Hudič je, če na domače svetovno prvenstvo prideš brez pričakovanj. Vedeli smo, da spadamo v svetovni vrh, a se fantje tega niso ustrašili, osvojili so dve zlati medalji in še bronasto na srednji napravi. Tri medalje so lep dosežek," je črto pod Planico 2023 potegnil selektor Robert Hrgota. V uspeh na ekipni tekmi niti za trenutek ni podvomil: "V fantih sem videl, da se uspeha niso bali. Pritisk je bil in znali so ga izkoristiti. Da ti uspe osem vrhunskih skokov in na koncu zmagaš, je res nekaj neverjetnega. Upam, da so gledalci uživali v lepi tekmi, sploh s češnjo na vrhu torte – zlato medaljo."

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Po prihodu se je takoj osredotočil na OI in SP 2023 34-letni strokovnjak je vodenje reprezentance prevzel v vse prej kot ugodnem trenutku, ko je Timi Zajc z javnim zgražanjem nad načinom vodenja reprezentance zakuhal afero, po kateri se je od slovenske ekipe umaknil tedanji selektor Gorazd Bertoncelj. Hrgota je že takrat jasno zastavil dolgoročne cilje, ki so dve leti in pol kasneje na istem prizorišču pod Poncami postali realnost. "Takoj po svetovnem prvenstvu v poletih (2020) smo vedeli, da bo fokus na olimpijskih igrah in letošnjem SP v Planici. Nekaj najlepšega v življenju je, ko se ti uresničijo cilji, ki si jih postaviš za tri leta naprej," je bil presrečen po dveh zlatih kolajnah.

Lanišek v Oberstdorfu tlakoval pot Ob vprašanju, kam bi Planico 2023 postavil na lestvici svojih trenerskih uspehov, je Hrgota izpostavil prvenstvo v Oberstdorfu pred dvema letoma. "Morda se bo čudno slišalo, ampak tretje mesto Anžeta Laniška v Oberstdorfu je zelo blizu temu uspehu. Tam je Anže držal voz, ga vlekel naprej in pomagal ekipi. Moramo se zavedati, da je bilo tisto tretje mesto vodilo za vse kasnejše uspehe." Med naštevanjem uspehov slovenskih skakalcev pod njegovim vodstvom ne moremo mimo lanskih olimpijskih iger v Pekingu. Mešana ekipa v postavi Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc je osvojila zlato, moška ekipa pa je bila srebrna. "Vsaka medalja je za trenerja prestiž. Ponosen in hvaležen sem fantom, da sem lahko del te zgodbe. Naj uživajo in se veselijo uspeha," je nadaljeval slovenski selektor.

Upa, da mej še nismo videli Na vprašanje, kje so meje slovenske reprezentance, je z nasmeškom na obrazu odvrnil: "Upam, da jih še nismo videli. Gremo iz tekme v tekmo, iz sezone v sezono. Ko bo vsega konec, bomo potegnili črto. Ko bom videl, da ne morem več doprinesti ekipi, bom vsakemu dal roko in prepustil svoje mesto nekomu drugemu. A upam, da se bomo do takrat še veselili." Prvenstvo v Planici je žal zaznamoval tudi hud padec Petra Prevca na sredinem treningu. Priljubljeni Pero je tako boje na veliki skakalnici spremljal iz bolnišnice oziroma kasneje domače oskrbe. Hrgota pa upa, da so mu uspehi reprezentančnih kolegov vlili dodatnih moči: "Imamo toliko močnih fantov, a na Petra ne smemo pozabiti. Hvala bogu, da je z njim vse v redu. Potreboval bo nekaj časa za povratek. Ostali so mu vlili samozavest. Želel si je zlate medalje v Planici. Upam, da je to tudi zanj tolažilna nagrada, ki ga bo naredila še močnejšega."