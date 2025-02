Pritožba SZS glede nadzora opreme za zdaj naletela na gluha ušesa

Pri krovni slovenski zvezi so danes v sporočilu še zapisali, da izražajo zaskrbljenost glede postopkov merjenja in interpretacije pravil, ki so privedli do diskvalifikacije slovenskega skakalca Anžeta Laniška v Oberstdorfu. Takrat so po besedah SZS nadzorniki Fisa uvedli novo mero, pri čemer niso podali jasne podlage za njeno uvedbo.

Pri SZS so zato Fis zaprosili za pojasnilo glede pravne osnove te spremembe, a odgovora še niso prejeli.

"SZS se zavzema za enotne, jasne in transparentne merilne postopke, ki zagotavljajo enake pogoje za vse tekmovalce. Smučarski skoki so šport, kjer lahko odločajo malenkosti, zato je ključno, da so vsa pravila in postopki objektivizirani ter predvidljivi," so še zapisali pri slovenski zvezi.

V dveh tednih je krovna zveza Fis zaradi neustreznega dresa diskvalificirala tri slovenske skakalce, Lovra Kosa, Laniška in Timija Zajca, po mnenju SZS neupravičeno.

Pri SZS bodo pripravili predloge za po njihovo bolj objektivne merilne postopke in protokole ter jih spomladi predstavili pristojnim organom Fisa.

"Verjamemo, da bodo naši predlogi prispevali k večji transparentnosti in jasnosti pravil, kar bo koristilo tako športnikom kot tudi navijačem, ki s svojim navdušenjem ustvarjajo nepozabno vzdušje ob skakalnicah," so še zapisali pri SZS v sporočilu za javnost in dodali, da verjamejo, da bodo pri Fisu prisluhnili njihovim pobudam.