Prva letošnja tekma deskarjev minila brez uspeha Slovencev

Tim Mastnak, Alexander Payer in Stefan Baumeister

Po prvi kvalifikacijski vožnji je dobro kazalo tudi Žanu Koširju in Glorii Kotnik, zmagovalki zadnjega paralelnega veleslaloma v Cortini, a v drugi so se razmere spremenile, proga se je predrla, kot je povedal Košir, je bila tekma bolj podobna tekmi nižjega ranga kot pa tekmi svetovnega pokala, Slovenca se na njej nista znašla. Kotnikova je za nameček storila še večjo napako, zaradi katere je končala na 19. mestu in morala predati vodstvo v svetovnem pokalu.

Košir, ki bo s Kotnikovo nastopil tudi na sredini ekipni tekmi, je zasedel 23., Rok Marguč pa 26. mesto.