Prva nemška biatlonska zmaga, Fak brez zasledovanja

30-letni Bavarec Kühn je do prve zmage v karieri prišel predvsem po zaslugi hitrega teka, posebej pa je presenetil z dosežkom v zadnjem krogu. "Bolje sem razdelil moči kot nazadnje. In potem je lažje in tudi več uživanja na progi," je zmago za nemško televizijo pokomentiral zmagovalec, ki se je v zadnjem krogu otresel tudi napada aktualnega svetovnega prvaka s Pokljuke. Prvič v karieri je bil na stopnički tudi Smolski.

Močno so tokrat razočarali favorizirani Norvežani, saj se je med najboljših 15 zavihtel le Tarjei Boe, ki je bil peti.

Med Slovenci je do prvih točk v sezoni prišel Klemen Bauer z enim kazenskim krogom in zaostankom 1:24 minute na 35. mestu, Rok Tršan je brez napake na strelišču zasedel 44. mesto, Miha Dovžan je bil 57., Lovro Planko 59. in Jakov Fak 68., s čimer se ni uvrstil niti na zasledovanje.

Fak je bil tokrat na strelišču nenatančen trikrat. Leže je zgrešil en strel, stoje dva, tekaško pa ni v nekdanji pripravljenosti, s katero je lahko kompenziral katerega od kazenskih krogov. Skupna lastnost vseh slovenskih tekmovalcev je bila, da so močno izgubljali v sklepnem krogu.