Prva zmaga v karieri za Desthieuxa, Fak deveti

Glede na četrto mesto v petkovi štafeti so v slovenskem taboru pričakovali še odtenek več. Zadovoljen je bil zato lahko le Fak. "Glede strelskega dela je bilo odlično. Ne bi moglo biti bolje. Je pa problem, da se v teku nisem najbolje počutil. Poskusil sem enakomerno razporediti moč, da bi imel še v zadnjem krogu dovolj hitrosti. To mi je nekako uspelo, bi pa moral biti hitrejši za boljši rezultat. Ta ni tako daleč, a vseeno bi moral teči kakšnih 15 sekund hitreje. Pričakujem, da bo v nedeljo zanimiva tekma, da bo težko. Poskušal bom napadati višje uvrstitve, zadeti vse strele in se s tem prebiti naprej," se je že v nedeljo ozrl Fak.

Svetovni pokal, biatlon, Nove Mesto, izidi:

- moški, sprint (10 km):

1. Simon Desthieux (Fra) 22:58,0/0

2. Sebastian Samuelsson (Šve) + 2,4/0

3. Arnd Peiffer (Nem) + 4,4/0

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 10,4/1

5. Tarjei Bore (Nor) + 10,6/1

6. Denedikt Doll (Nem) + 14,5/1

7. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 26,9/2

8. Emilein Jacquelin (Fra) + 29,9/1

9. Jakov Fak (Slo) + 32,8/0

10. Edvard Latipov (Rus) + 37,2/1

...

42. Rok Tršan (Slo) 1:33,5/0

55. Miha Dovžan (Slo) 1:46,4/0

69. Klemen Bauer (Slo) 2:10,6/2



- skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 901 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 882

3. Johannes Dale (Nor) 743

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 714

5. Tarjei Boe (Nor) 703

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 671

7. Emilien Jacquelin (Fra) 651

8. Martin Ponsiluoma (Šve) 601

9. Arnd Peiffer (Nem) 569

10. Lukas Hofer (Ita) 560

11. Jakov Fak (Slo) 540

...

47. Miha Dovžan (Slo) 83

70. Klemen Bauer (Slo) 17

74. Rok Tršan (Slo) 14

85. Alex Cisar (Slo) 5