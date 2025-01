Prva zmaga za Italijana Giacomela, Fak po slabem streljanju 14.

Jakov Fak je zgrešil drugo tarčo na prvem postanku leže in je moral v kazenski krog. Drugič je streljal na isti način brez napake in je bil tedaj na 17. mestu s 25 sekundami zaostanka za tedaj vodilnim Francozom Emilienom Jacquelinom, prva šesterica pa je bila v razmaku manj kot treh sekund in pol.

V stoječem položaju Fak prvič na strelišču ponovno ni pokril druge tarče in je moral drugič teči dodatno v krogu. Kljub temu, da je kot devetnajsti prišel na strelišče, ga je zapustil 14., a kmalu izgubil še eno mesto in imel 52,9 sekunde zaostanka.