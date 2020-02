Prvaka v mešanih parih Norvežana, Cisar in Vindišarjeva 19.

Na prvenstvu ob vznožju Dolomitov se je prvič predstavil tudi mladi Alex Cisar, ki je predvsem strelsko odlično opravil svojo nalogo ter zadel vseh 20 strelov ter se na ta način priporočil trenerju Urošu Velepcuza slovensko moško štafeto ali pa za nastop v nadaljevanju sezone v svetovnem pokalu na Češkem. Prva je šla na progo 20-letna Nika Vindišar, za katero se je vodstvo slovenske reprezentance odločilo, ker strelja najhitreje med dekleti.

Po dveh popravah je bila 15. in to mesto obdržala tudi po drugem streljanju. Leto dni mlajši Cisar je reprezentanco nato pripeljal na 14. mesto, ko pa je Vindišarjeva v naslednji izmeni na vsakem strelskem postanku popravljala po dva strela, je Slovenija padla 21. mesto. Cisar je v zadnji predaji z novo ničlo pridobil dve mesti.

'Kot edina mladinca potrdila, da smo na dobri poti'

"Edini smo tukaj nastopili z mladinsko ekipo in oba sta potrdila, da smo na dobri poti pri razvoju mladih tekmovalcev. Nenazadnje sta premagala kar 11 reprezentanc," je o nastopu slovenskega para dejal glavni trener Uroš Velepec, o samem nastopu pa dodal: "Morda je imela Nika kakšen zgrešen strel preveč, a s prikazanim danes moramo biti zadovoljni."

Tekma se je začela razpletati v drugi polovici. V boju za odličja so ostali Norvežana, Nemca, Švicarja, Šveda, Italijana, Kanadčana in Francoza. Najprej sta odpadla Avstrijca in Italijana, v ospredju pa je vse kazalo na boj med Švico, Nemčijo, Norveško in Švedsko.

Pobeg Lesserja in Boeja odločil boj za odličja

V zadnji predaji pa sta po prvem strelskem nastopu ušla Nemec Erik Lesserin Johannes Thingnes Boe. Z desetimi sekundami zaostanka se je v nadaljevanju pognal Šved Sebastian Samuelsson, še 20 sekund za njim pa Švicar Benjamin Wegerin Francoz Emilien Jacquelin, ki se je približal najboljšim.

Ko sta Norvežan in Nemec z ničlo opravila še zadnje streljanje, je bilo jasno, da sta zlata in srebrna kolajna oddani. Boe je bil v zadnje krogu močnejši od Lesserja in poskrbel, da je Norveška ubranila zlato in Östersunda 2019 in tudi drugič osvojila naslov v tej najmlajši disciplini na SP. Brezhiben je bil tudi Jacquelin, medtem ko sta tekmeca popravljala po dvakrat in bron je odšel zasluženo v Francijo.

Izidi SP v biatlonu, mešane štafete (6 + 7,5 km):

1. Norveška 34:19,9 sekunde (0+6) (Marte Oslbu Roeiseland/Johannes Thingnes Boe)

2. Nemčija + 17,5 (0+5) (Franziska Preuss/Erik Lesser)

3. Francija 29,8 (0+4) (Anais Bescond/Emilien Jacquelin)

4. Švedska 35,2 (0+7)

5. Švica 40,6 (0+9)

6. Avstrija 54,5 (0+4)

7. Rusija 1:00,5 (0+6)

8. Kanada 1:03,4 (0+7)

9. Italija 1:15,3 (1+13)

10. Ukrajina 1:27,2 (0+8)

...

19. Slovenija 2:39,1 (0+6) (Nika Vindišar/Alex Cisar)