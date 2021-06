Prvaki izenačili polfinalno serijo

Za branilce naslova je v prvem delu zadel Brayden Point, a je še v isti tretjini izenačil Brock Nelson. Nato pa so domači z goli Ondreja Palata v drugi tretjini ter Jana Rutte in Victorja Hedmana, ta je dosegel tudi podajo, v zadnji postavili temeljni kamen za zmago. Mathew Barzal je dobre tri minute pred koncem poraz le še omilil. "Zdaj smo uredili vodenje ekipe, s čimer smo preprečili nihanje svoje igre. Šlo nam je dobro, a s to eno zmago ne smemo biti zadovoljni. Čaka nas težka in dolga serija. Ozreti se moramo proti naslednji tekmi," je ključ do zmage razložil strelec prvega gola Kanadčan Point.

Zdaj Tampo čakata dve težki gostovanji v New Yorku, prvo že v četrtek, naslednje pa v soboto.

Izid, končnica, polfinale:

Tampa Bay Lightning – New York Islanders 4:2

- izid v zmagah je izenačen na 1:1