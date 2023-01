Prvaki lige NHL se počasi pobirajo

Prvaki severnoameriške hokejske lige NHL Colorado Avalanche so zabeležili še četrto zaporedno zmago. Ponoči so v gosteh s 4:1 ugnali Vancouver Canucks in na lestvici zahodne konference zasedajo osmo mesto. Na vzhodu so do zmage in prav tako osmega mesta prišli hokejisti Pittsburgh Penguins, ki so prav tako s 4:1 premagali Ottawa Senators.

Colorado se po težavni prvi polovici sezone in nekaj odsotnostih v ekipi počasi pobira. Niz štirih zaporednih zmag je trenutno v NHL drugi najdaljši. Več, pet zaporednih zmag, so nanizali le Edmonton Oilers. Obe ekipi trenutno držita prvi dve mesti v razvrstitvi "wild-card", ki ob koncu rednega dela še prinašata nastop v končnici. Za prvake so ponoči zadeli Andrew Cogliano, Valeri Ničuškin, Mikko Rantanen in Brad Hunt, za poražence pa je zadel Elias Pettersson. Aleksandar Georgijev je za Colorado zbral 28 obramb, Collin Delia pa za Vancouver 26. Na vzhodu je Pittsburgh ob vrnitvi vratarja Tristana Jarryja zabeležil zanesljivo zmago. Jarry, ki je vpisal 44 obramb, je nazadnje igral na zimski klasiki proti Bostonu, ko se je poškodoval v prvi tretjini. Vrnil se je slabe tri tedne kasneje in za eno obrambo zaostal za osebnim rekordom iz oktobra leta 2019 proti Tampi. "Celoten večer sem dobro videl ploščico. Nikoli ni lahko priti nazaj po kakršnikoli odsotnosti. Nikoli ni lahko gledati tekme s strani, ko fantje na ledu dajejo vse od sebe, ti pa ne smeš igrati z njimi," je po tekmi dejal Jarry. Za domače so sicer zadeli Rickard Rakell, Jason Zucker ter dvakrat Jake Guentzel, za Ottawo je vmes na 1:3 znižal Brady Tkachuk. Slovenski as Anže Kopitar se bo z Los Angeles Kings naslednjič na ledu mudil v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo kralji gostovali pri Nashville Predators. * Izidi: Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 4:1 Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 1:4