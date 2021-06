Prvaki povozili New York Islanders

Poleg Stevena Stamkosa, ki je prvi gol zabil po vsega 45 sekundah igre, ter Alexa Killorna so se pri dvakratnih zmagovalcih Stanleyjevega pokala med strelce vpisali še Brayden Point, Yanni Gourde, Ondrej Palat in Luke Schenn. Ob tem kaže omeniti, da se je Point že na osmi zaporedni tekmi vpisal med strelce, skupno pa jih je v končnici zabil že 13. "Najbolj pomembna je zmaga," je po učinkoviti predstavi svojih varovancev dejal trener floridske ekipe Jon Cooper in dodal: "V končnici šteje le zmaga, ne razlika v golih na posamezni tekmi. Že čez dva dni nas čaka nova preizkušnja, trenutno smo v določeni prednosti, hkrati pa se zavedamo, da je pred nami zelo zahtevna naloga."

"Na današnji poraz moramo čim hitreje pozabiti in se povsem osredotočiti na našo šesto tekmo pred domačimi gledalci. Veliko zadev lahko izboljšamo, v vsakem primeru se bomo potrudili po svojih najboljših močeh in naredili vse, da se znova vrnemo na Florido," je dodal strateg otočanov Barry Trotz. Šesta tekma bo na sporedu v noči na četrtek v New Yorku, morebitna sedma pa dva dni kasneje na Floridi.

Zmagovalca tega obračuna v velikem finalu čaka boljši iz obračuna med ekipama Montreal Canadiens in Vegas Golden Knights. Po štirih tekmah je izid v zmagah izenačen na 2:2.

Izid, končnica, polfinale:

Tampa Bay Lightning – New York Islanders 8:0

- Tampa Bay vodi v zmagah s 3:2