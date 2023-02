Prvi cilj Anžeta Laniška na SP je ohraniti mirnost

Najboljši slovenski smučarski skakalec zadnje sezone Anže Lanišek se na domače svetovno prvenstvo v Planici ne odpravlja z najboljšo popotnico. Na zadnjih tekmah svetovnega pokala v ZDA je zaostal za svojimi pričakovanji, na prvi je bil 18., na drugi pa mu je nezgoda z zadrgo odnesla nastop, vseeno pa pred vrhuncem sezone ostaja samozavesten.

icon-expand Anže Lanišek FOTO: AP

Z dosedanjim potekom sezone, v kateri je doslej 10-krat stal na zmagovalnem odru, od tega trikrat na najvišji stopnički, je zelo zadovoljen. "Zagotovo sem lahko zadovoljen. Še vedno sem skupno tretji v svetovnem pokalu, presegel sem tisoč točk, do konca sezone pa je še kar nekaj tekem. Res sem lahko precej zadovoljen z dosedanjim izkupičkom." Čeprav se mu zadnje tekme v ameriškem Lake Placidu niso izšle po načrtu, pravi, da je imel zgolj smolo in je ta že pozabljena.

"Zaplet z zadrgo na skakalnem dresu je bil res nesrečen in nepričakovan. To se pač zgodi. Vse sem poskusil, pa ni šlo. Škoda. Višja sila. A zdaj je to popravljeno in o tem nima več smisla izgubljati besed." Kljub ponesrečeni postojanki onkraj luže je Lanišek ohranil tretje mesto v svetovnem pokalu, a tik za ovratnik mu na četrtem diha Avstrijec Stefan Kraft. Slednji je tako kot tudi vodilna Norvežan Halvor Egner Granerud in Poljak Dawid Kubacki izpustil zadnje tekme v Romuniji. "Če bo na koncu sezone Kraft boljši od mene, pač bo. Vendar bom sam naredil vse, da bom dobro skakal in se obdržal med najboljšo trojico. Nisem še obupal. Sezona je še dolga."

icon-expand Halvor Egner Granerud FOTO: AP

Kot pravi 26-letnik, ki se zaveda visokih pričakovanj, bo ključno zanj, da v Planici ohrani mirnost, ki mu že vso sezono prinaša rezultate. "V bistvu pred domačim prvenstvom ne čutim živčnosti, skušam biti čim bolj umirjen in se ne obremenjevati s svetovnim prvenstvom. Ob tem se zavedam, da ne smem ponavljati napak iz Pekinga," je dejal Lanišek in se spomnil na ponesrečen olimpijski nastop, ki pa ga je, kot kaže, dobro predelal, saj je to sezono boljši kot kdaj koli doslej. Na lanskih olimpijskih igrah je izpadel v internih kvalifikacijah, te ga v ekipi za SP čakajo tudi letos, saj bo selektor Robert Hrgota med šesterico Slovencev – poleg Laniška so v ekipi za Planico še Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos – izbral štiri za kvalifikacije pred prvo posamično tekmo. "Tako se je odločil trener, da bo dal priložnost v tistem trenutku najboljšim. Taka so merila in to je treba sprejeti. Skakal bo tisti, ki bo najboljši tisti dan. Zaradi tega ne čutim dodatnega bremena."

icon-expand Dawid Kubacki FOTO: AP

"Moji cilji so vedno enaki, zato se zame veliko ne spremeni," je dodal. Glede planiških skakalnic je priznal, da na srednji napravi, na kateri bo branil bronasto kolajno iz Oberstdorfa 2021, to zimo ni veliko treniral. "Letos ne vem, če sem zbral 15 skokov na mali skakalnici. A takoj po tekmah na Kulmu smo trenirali na njej in naredili manjšo šok terapijo. Takrat sem se na njej res dobro počutil in grem z dobrim občutkom tako na 90- kot na 120-metrsko skakalnico," je poudaril prvi adut slovenske vrste. Dejstvo, da je po dobrih nastopih to zimo med favoriti za kolajne tudi na SP, je bolj kot dodatno breme vzel kot izziv. "Če bi rekel, da je breme, lahko takoj končam, se usedem v avto in doma počakam 14 dni. Nalaganje bremena že vnaprej se mi zdi popolnoma nesmiselno," je poudaril in dodal: "Tako dolgo že treniramo, vlagamo v skoke skupaj z našimi bližnjimi. Vsi se žrtvujemo, tako da res ne potrebujem dodatnega bremena."