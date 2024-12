'Prvi napredek je zagotovo, da mu je uspelo zaključiti prvo vožnjo'

Po več letih premora so pred dnevi v Alta Badii izvedli slalom za svetovni pokal. Izjemno zahteven teren in snežna podlaga sta še dodatno otežila delo edinemu Slovencu na startu, Tijanu Marovtu, ki je smučal najbolje od smučarjev s številko na 60. Sam je imel številko 63. Boril se je z načeto progo, žal pa mu je le 41 stotink zmanjkalo do prvega preboja v finale tekem za svetovno pokal in je zasedel 39. mesto.