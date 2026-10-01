Hokejska vročica na ledu: prva tekma nove sezone NHL postregla s pretepom

Novo sezono lige NHL sta 29. septembra odprla branilec naslova Carolina Hurricanes in Florida Panthers. Tekmo so v podaljšku štiri sekunde pred koncem dobili gostujoči Panthersi z zadetkom Gustava Forslinga. To je bila prva tekma uvodnega kroga sezone lige NHL po letu 1984, na kateri sta se moštvi po rednem delu igre razšli brez doseženega zadetka.

Uvodna tekma sezone v najmočnejši hokejski ligi na svetu pa je ob koncu prve tretjine postregla tudi s prvimi udarci na ledu. Tokratna akterja sta bila domači hokejist Nico Deslauriers in gostujoči Boko Imama. Povod za pretep je dal Deslauriers, ki je z močnim udarcem ob ogradi podrl Larsa Ellerja, soigralca Imame, s čimer je takoj pritegnil njegovo pozornost.

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