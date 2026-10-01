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Hokejska vročica na ledu: prva tekma nove sezone NHL postregla s pretepom

Ljubljana, 01. 10. 2026 08.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Pretep

Prva tekma nove sezone v ligi NHL je pripadla hokejistom Florida Panthers, ki so po podaljšku z 1:0 v gosteh slavili proti branilcem naslova Carolina Hurricanes. Uvodni večer pa je postregel tudi s prvim pretepom v novi sezoni, v katerega sta se zapletla Boko Imama in Nic Deslauriers. Hokejista sta si pol minute izmenjevala udarce, nakar so, preden bi prišlo do hujše poškodbe katerega izmed akterjev, posegli sodniki, ki so vročekrvneža ločili in kaznovali.

Novo sezono lige NHL sta 29. septembra odprla branilec naslova Carolina Hurricanes in Florida Panthers. Tekmo so v podaljšku štiri sekunde pred koncem dobili gostujoči Panthersi z zadetkom Gustava Forslinga. To je bila prva tekma uvodnega kroga sezone lige NHL po letu 1984, na kateri sta se moštvi po rednem delu igre razšli brez doseženega zadetka.

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Uvodna tekma sezone v najmočnejši hokejski ligi na svetu pa je ob koncu prve tretjine postregla tudi s prvimi udarci na ledu. Tokratna akterja sta bila domači hokejist Nico Deslauriers in gostujoči Boko Imama. Povod za pretep je dal Deslauriers, ki je z močnim udarcem ob ogradi podrl Larsa Ellerja, soigralca Imame, s čimer je takoj pritegnil njegovo pozornost.

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Deslauriers in Imama sta nato odvrgla rokavice, se nekaj časa spogledovala, nato pa sta si dobre pol minute izmenjevala udarce, preden so med hokejista posegli sodniki. Glavna akterja sta nato prejela kazen, domačin Deslauriers pa je, preden je odšel na klop za kaznovane igralce, na noge spravil domače občinstvo, ki ga je z aplavzom in navdušenjem pospremilo z ledu.

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