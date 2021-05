Prvič v 42-letni zgodovini se bo skakalna sezona začela v Rusiji

Prvič v 42-letni zgodovini svetovnega pokala se bodo skakalci za uvod pomerili v Rusiji; Nižni Tagil bo kot uvodno prizorišče nadomestil poljsko Wislo, kjer bo karavana nastopila dva tedna pozneje. Vmes bodo imeli skakalci še tekme v Ruki. V prihajajoči olimpijski zimi se obeta sprememba – po tradicionalni nemško-avstrijski novoletni turneji in zadnjih dveh postojankah v Innsbrucku (4. januarja 2022) in Bischofshofnu (6.) bi skakalci podaljšali bivanje v Avstriji in na isti napravi v Bischofshofnu 8. oziroma 9. januarja izpeljali še ekipno tekmo. Zimske olimpijske igre so na sporedu od 4. do 20. februarja.

Moška sezona se bo končala s tremi letalnicami. Najprej bo od 11. do 13. marca v Vikersundu na sporedu svetovno prvenstvo v poletih, konec sezone pa bodo zaznamovale tekme na letalnici v Oberstdorfu 19. in 20. ter na velikem finalu v Planici od 25. do 27. marca.

Skakalke bodo sezono začele dva tedna za skakalci; prve tekme jih čakajo od 4. in 5. decembra v Lillehammerju. Najelitnejša postojanka sezone na Ljubnem ob Savinji bo 22. in 23. januarja 2022. Finale sezone bo 26. in 27. marca v Čajkovskem.