Prvo zlato na svetovnih prvenstvih Odermattu ali Kildeju?

Tako Marco Odermatt kot Aleksander Aamodt Kilde na članskih svetovnih prvenstvih še nista osvojila kolajne. Švicarski as je v tej sezoni svetovnega pokala dobil štiri od šestih superveleslalomov, vključno z obema zadnjima pred SP v Cortini d'Ampezzo. V superveleslalomu imata v tej sezoni Odermatt in Kilde popolno prevlado. Norvežan je, kot poroča STA, zmagal na tistih dveh superveleslalomih, na katerih ni slavil njegov švicarski tekmec, in sicer v Beaver Creeku in Wengnu. Kilde nastopa na svojem četrtem SP in tako kot Odermatt lovi svojo prvo člansko kolajno na članskih SP. Imata pa oba rivala kolajni z olimpijskih iger. Kilde je bil lani na Kitajskem srebrn v alpski kombinaciji in bronast v superveleslalomu, Odermatt pa je slavil na olimpijskem veleslalomu. Iz ozadja bodo na napake obeh glavnih favoritov prežali tekmeci. Med njimi tudi Avstrijec Vincent Kriechmayr, dvojni svetovni prvak iz leta 2021 v smuku in superveleslalomu.

Tudi organizatorji prvenstva merijo na kolajno. Alexis Pinturault, bronast v disciplini izpred dveh let, je po zlatu v alpski kombinaciji v igri za kolajno tudi danes. Pinturault je bil namreč najhitrejši na kombinacijskem superveleslalomu, v katerem je Odermatt presenetljivo zgrešil ena od vratc, Kilde pa je bil sedmi.

Na startu bodo štirje Slovenci, ki so na kombinaciji ostali brez uvrstitve: Martin Čater s številko 25, Miha Hrobat bo nosil številko 35, Nejc Naraločnik bo startal kot 37. in Rok Ažnoh, mladinski svetovni prvak v smuku, kot 40.