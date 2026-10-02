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Zimski športi

Pustertal zmajem zadal nov poraz v začetku sezone

Brunico, 02. 10. 2026 22.20 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA
HK Olimpija Ljubljana

Hokejisti ljubljanske Olimpije so na gostovanju pri Pustertalu utrpeli še svoj tretji poraz na začetku nove sezone lige ICE. Domači so bili boljši s 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) in zabeležili še tretjo zaporedno zmago v regionalnem tekmovanju. Za Olimpijo sta v polno merila Žiga Mehle in Marly Quince.

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Ljubljančani so po uvodnih dveh zmagah in porazih doma proti Beljaku znova prišli na zmagovalna pota. Danes jih je čakalo zahtevno gostovanje v Brunicu in tamkajšnjemu staremu znancu Pustertalu, ki je prav tako doslej trikrat zmagal, a ob tekmi manj. S tretjim porazom v začetku sezone razširjenega avstrijskega prvenstva se Olimpija na lestvici lige nahaja na šestem mestu z devetimi točkami. Pustertal je skočil na četrto mesto z 12 točkami.

V uvodni tretjini so si več priložnosti pripravili domači hokejisti. Premoč v strelih so kronali v 13. minuti, ko je s strelom z razdalje Lukaša Horaka premagal Markus Lauridsen. Toda prednost je italijanska zasedba držala le tri minute, preden je izenačil Žiga Mehle in postavil izid prvega dela. V izenačeni drugi tretjini pa je povedla Olimpija, ko je v 27. minuti po strelu Rožleta Bohinca dobro reagiral Marly Quince in plošček pospravil za hrbet Colina Furlonga. Zatem je Olimpija nekaj priložnosti še imela, pa tudi igralca več na ledu, a so ravno v teh trenutkih izenačili domači. V 29. je bil po slabi podaji v slovenski vrsti uspešen Gunnarwolfe Fontaine.

HK Olimpija Ljubljana
HK Olimpija Ljubljana
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Kazalo je, da bosta ekipi v sklepno tretjino krenili poravnani. A Pustertal je poskrbel za nov preobrat in vodstvo 3:2 vsega 52 sekund pred iztekom ure, ko je zadel Greg DiTomaso. Po točno polovici zadnje tretjine so domačini povišali prednost, za 4:2 je zadel Austin Osmanski. Zatem je pritisnila slovenska zasedba, ki je ob koncu poskusila tudi z igro brez vratarja, a v spremembo izida ni več posegla. Še nekajkrat se je dobro izkazal vratar Furlong.

Ljubljančani bodo v naslednjem krogu že v nedeljo ob 16. uri doma gostili Pioneers Vorarlberg.

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