Pustertal zmajem zadal nov poraz v začetku sezone

Ljubljančani so po uvodnih dveh zmagah in porazih doma proti Beljaku znova prišli na zmagovalna pota. Danes jih je čakalo zahtevno gostovanje v Brunicu in tamkajšnjemu staremu znancu Pustertalu, ki je prav tako doslej trikrat zmagal, a ob tekmi manj. S tretjim porazom v začetku sezone razširjenega avstrijskega prvenstva se Olimpija na lestvici lige nahaja na šestem mestu z devetimi točkami. Pustertal je skočil na četrto mesto z 12 točkami.

V uvodni tretjini so si več priložnosti pripravili domači hokejisti. Premoč v strelih so kronali v 13. minuti, ko je s strelom z razdalje Lukaša Horaka premagal Markus Lauridsen. Toda prednost je italijanska zasedba držala le tri minute, preden je izenačil Žiga Mehle in postavil izid prvega dela. V izenačeni drugi tretjini pa je povedla Olimpija, ko je v 27. minuti po strelu Rožleta Bohinca dobro reagiral Marly Quince in plošček pospravil za hrbet Colina Furlonga. Zatem je Olimpija nekaj priložnosti še imela, pa tudi igralca več na ledu, a so ravno v teh trenutkih izenačili domači. V 29. je bil po slabi podaji v slovenski vrsti uspešen Gunnarwolfe Fontaine.