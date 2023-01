Norvežanka zasenčila elito, Ilka najbolje v zadnjih štirih sezonah

Prva, ki je ogrela njihove dlani, je bila Marta Bassino , s predrzno in tehnično dovršeno vožnjo se je s startno številko 4 zavihtela na vrh. Ko sta za njo zaostali Američanka Mikaela Shiffrin in rojakinja Elena Curtoni je postalo jasno, da se lahko začne spogledovati z vrhunsko uvrstitvijo. Vse do nastopa Norvežanke Ragnhild Mowinckel je bila vodilna, po izjemnem smučanju 30-letnice iz Moldeja, ki je tvegala vse, je zdrsnila na drugo mesto, njen zaostanek za vodilno pa je znašal 47 stotink sekunde. A to ni bila edina tekmovalka, ki jo je uspela prehiteti. Avstrijka Cornelia Hütter s startno številko 16 se je uspela uvrstiti med vodilno in Bassinovo.

Ilka Štuhec prensla dobre občutke na superveleslalom

Startna številka 37 ni bila pretirano obetavna, za nameček se je ponovil še scenarij s sobotnega smuka, saj sta pred njenim nastopom odstopili dve tekmovalki. Za razliko od Nine Ortlieb in Sofie Goggia, kot je bilo to v soboto, sta tokrat brez uvrstitve ostali Italijanka Nadia Delago in Francozinja Karen Smadja Clement. To ni posebej vplivalo na Mariborčanko, ki se je odločno podala po progi, v drsalnem delu bila povsem konkurenčna vodilni v cilju, v nadaljevanju pa je odpeljala po najboljših močeh in se z izvrstnim spodnjim delom proge (bila je vsega stotinko počasnejša od zmagovalke) spustila pod sekundo zaostanka za vodilno Norvežanko. Zaostanek 96 stotink je zadostoval za 13. mesto, kar je njena najboljša superveleslalomska uvrstitev letošnje sezone oz. najboljši superveleslalomski dosežek zadnjih štirih sezon. Dosežek ima še toliko večjo težo, saj ga je dosegla po tem, ko je pred kratkim superveleslalom v St. Antonu končala v zaščitnih mrežah in si pri tem še poškodovala gleženj.

"Resnično si kraljica Cortine. Kraljica hitrih disciplin," je včeraj in danes govoril uradni napovedovalec v Cortini, ko je ciljno črto prečkala nekdanja zmagovalka smukaškega seštevka, ki se ji je po sušnih sezonah, brez vrhunskih rezultatov, očitno uspelo vrniti med najboljše, v formuli 1 alpskega smučanja.