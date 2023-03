'Raje bom ocenil samo drugo serijo, prva je bila povsem neregularna'

"Jaz bom raje ocenil samo drugo serijo, prva je bila povsem neregularna. Videli ste, kaj se je dogajalo ..." je takoj po tekmi dejal glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Zoran Zupančič, ki je nato pred našo kamero tekmo komentiral tako: "Če ocenim tekmo: popolnoma neregularna prva serija, ne vem kako gre sploh lahko kaj takega skozi. Ko ti recimo eno boljših tekmovalk iz kvalifikacij spustijo iz najvišje 'rampe' v najboljših pogojih in potem nižajo zaletišče znotraj deseterice, ko pogoji niso bili več tako dobri, ko je že snežilo v smučino in so bile zaletne hitrosti slabše ... Ja, neregularna prva serija, druga serija je bila popolnoma druga zgodba, isto zaletišče in pa vetrovne ralzike znotraj 8 do 10 točk ... tudi to je nekako vplivao na razplet, ampak vseeno čestitke Niki, Emi, tudi Maji, da so se po takšni prvi seriji zbrale in pokazale, da sodijo zraven, če ggledamo samodrugo serijo, če bi bila prva takšna bi šli verjetno bistveno lažje v boj (za medalje op. a.). Nekako se mi zdi, da je Ema dobila poskusno serijo v tej drugi seriji skočila tudi na stopničke ampak žal to so sami neki delni rezultati, ki ne štejejo nikamor, takšna je pač bila tekma danes."

Vidno razočarani Zupančič je o razočaranju nad žirijo dodal še: "Vsekakor ste videli tekmo na 90-metrski skakalnici, pa se zavetišče ni spremenilo, tukaj pa so mislim da tudi postavili rekord v spreminjanju zaletišč in s tem so naredili kar veliko škodo predvsem tekmovalkam, ki so po njihovih besedah vedno na prvem mestu."