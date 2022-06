Rangerjem prva tekma finala vzhodne konference

"Za to sem garal celotno sezono. Tolikokrat sem se znašel pred vrati, pa nisem mogel ploščka spraviti v gol. Ko se nekajkrat znajdeš v takšnem položaju, te začne zadeva gristi in postaneš frustriran. Vendar pa mi je v končnici le steklo in zelo sem vesel, da lahko pomagam ekipi," je po uvodni zmagi dejal Čeh.

To je bila še sedma zaporedna domača zmaga rangerjev v končnici, ki na tekmi nikoli niso zaostajali in so v drugi tretjini dosegli kar tri zadetke. Oba prejšnja dvoboja končnice proti Pittsburgh Penguinsom in Carolina Hurricansom so dobili šele po sedmih tekmah.

Strela, ki je v letih 2020 in 2021 osvojila Stanleyjev pokal, je imela kar devet dni tekmovalnega premora, odkar je s 4:0 izločila Florida Pantherse, tako da ji je manjkal tekmovalni ritem.

Rangerji so to znali izkoristiti in so prvič zadeli že po 71 sekundah igre, ko je Chris Kreider dosegel gol po podaji Mika Zibanejada.