Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Rast za zmago dobila dvoboj s Scheib, Bucik Jogan 29.

Kranjska Gora, 03. 01. 2026 08.55 pred 10 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.V. STA
Ženski veleslalom za svetovni pokal v Kranjski Gori

Kranjska Gora gosti prvo preizkušnjo svetovnega pokala v alpskem smučanju v letu 2026. Zmagala je Švicarka Camille Rast, ki je s startno številko ena postavila že najboljši čas prve vožnje šestega veleslaloma sezone. Finale si je priborila tudi predstavnica domače vrste Ana Bucik Jogan, ki je zadnji domači veleslalom v karieri končala na 29. mestu.

Švicarka je na dobro utrjeni, a zahtevni strmini dobila prestižni boj za prvo zmago v letu 2026. Avstrijka Julia Scheib je z zaostankom dveh desetink sekunde osvojila drugo mesto, boj za tretje mesto je pripadel Američanki Pauli Moltzan (+0,47).

Scheib je z drugim mestom ubranila rdečo majico vodilne v veleslalomskem seštevku. Rast je po odstopu Novozelandke Alice Robinson na prvi progi z zmago skočila na drugo mesto v seštevku discipline. Za vodilno zaostaja 119 točk.

Ana Bucik Jogan je osvojila 29. mesto.
Ana Bucik Jogan je osvojila 29. mesto.
FOTO: Luka Kotnik

Peto mesto je zasedla vodilna v seštevku zime Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima pred drugouvrščeno Rast po novem 140 točk prednosti v seštevku svetovnega pokala.

Kranjska Gora oziroma strmina v Podkorenu bo v nedeljo prizorišče še tekme v slalomu. Na startu bo pet Slovenk. Ob Ani Bucik Jogan, Niki Tomšič in Caterini Sinigoi še Lila Lapanja in Anja Oplotnik.

Izidi, po finalni vožnji:

1. Camille Rast (Švi) 2:00,09 1:01,38 58,71

2. Julia Scheib (Avt) 2:00,29 +0,20 1:01,79 58,50

3. Paula Moltzan (ZDA) 2:00,56 +0,47 1:01,71 58,85

4. Sara Hector (Šve) 2:00,59 +0,50 1:02,23 58,36

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:01,14 +1,05 1:01,76 59,38

6. Lara Colturi (Alb) 2:01,17 +1,08 1:01,75 59,42

7. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 2:01,61 +1,52 1:02,85 58,76

8. Nina O'Brien (ZDA) 2:01,94 +1,85 1:02,41 59,53

9. Valerie Grenier (Kan) 2:02,14 +2,05 1:02,93 59,21

10. Lara Della Mea (Ita) 2:02,43 +2,34 1:02,84 59,59

29. Ana Bucik Jogan (Slo) 2:04,40 +4,31 1:04,22 1:00,18

alpsko smučanje svetovni pokal ženski veleslalom ana bucik jogan kranjska gora

Minnesota z zmago nad Anaheimom ujela Dallas

Zimski 'sendvič' iz 80 cm zbitega snega in harmonike

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ApriliaFactory
03. 01. 2026 13.59
Slovenska smučarija je v propadu. Kakšna sramota!
Odgovori
0 0
St. Gallen
03. 01. 2026 13.58
Ali Lara Gut, ali Rast, svicarki pac. OI se blizajo. Ilka ima se sanse
Odgovori
0 0
tincoop
03. 01. 2026 13.41
Ukinit sponzoriranje, da oportunisti zapustijo zvezo.
Odgovori
0 0
tincoop
03. 01. 2026 13.40
smučarski zvezi je uspelo popolnoma uničiti slovensko smučanje. Glavno da se okoriščajo. Največji uspehi slo smučanja se niso dogajali v taki bogatiji.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
03. 01. 2026 13.22
A se niso naši zadnjič pritoževali nad neregularnimi razmerami na progi v Semmeringu ? No danes je bila proga v KG vrhunska, rezultati pa podobni.. Kako to, kako to ???
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
cekin
Portal
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Industrija, ki podira finančne rekorde
Industrija, ki podira finančne rekorde
moskisvet
Portal
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425