Rast za zmago dobila dvoboj s Scheib, Bucik Jogan 29.

Švicarka je na dobro utrjeni, a zahtevni strmini dobila prestižni boj za prvo zmago v letu 2026. Avstrijka Julia Scheib je z zaostankom dveh desetink sekunde osvojila drugo mesto, boj za tretje mesto je pripadel Američanki Pauli Moltzan (+0,47).

Scheib je z drugim mestom ubranila rdečo majico vodilne v veleslalomskem seštevku. Rast je po odstopu Novozelandke Alice Robinson na prvi progi z zmago skočila na drugo mesto v seštevku discipline. Za vodilno zaostaja 119 točk.