Rast za zmago dobila dvoboj s Scheib, Bucik Jogan 29.

Švicarka je na dobro utrjeni, a zahtevni strmini dobila prestižni boj za prvo zmago v letu 2026. Avstrijka Julia Scheib je z zaostankom dveh desetink sekunde osvojila drugo mesto, boj za tretje mesto je pripadel Američanki Pauli Moltzan (+0,47).
Scheib je z drugim mestom ubranila rdečo majico vodilne v veleslalomskem seštevku. Rast je po odstopu Novozelandke Alice Robinson na prvi progi z zmago skočila na drugo mesto v seštevku discipline. Za vodilno zaostaja 119 točk.
Peto mesto je zasedla vodilna v seštevku zime Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima pred drugouvrščeno Rast po novem 140 točk prednosti v seštevku svetovnega pokala.
Kranjska Gora oziroma strmina v Podkorenu bo v nedeljo prizorišče še tekme v slalomu. Na startu bo pet Slovenk. Ob Ani Bucik Jogan, Niki Tomšič in Caterini Sinigoi še Lila Lapanja in Anja Oplotnik.
Izidi, po finalni vožnji:
1. Camille Rast (Švi) 2:00,09 1:01,38 58,71
2. Julia Scheib (Avt) 2:00,29 +0,20 1:01,79 58,50
3. Paula Moltzan (ZDA) 2:00,56 +0,47 1:01,71 58,85
4. Sara Hector (Šve) 2:00,59 +0,50 1:02,23 58,36
5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:01,14 +1,05 1:01,76 59,38
6. Lara Colturi (Alb) 2:01,17 +1,08 1:01,75 59,42
7. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 2:01,61 +1,52 1:02,85 58,76
8. Nina O'Brien (ZDA) 2:01,94 +1,85 1:02,41 59,53
9. Valerie Grenier (Kan) 2:02,14 +2,05 1:02,93 59,21
10. Lara Della Mea (Ita) 2:02,43 +2,34 1:02,84 59,59
29. Ana Bucik Jogan (Slo) 2:04,40 +4,31 1:04,22 1:00,18
