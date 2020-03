RAW AIR: Odlični obeti pred drugo tekmo v Lillehammerju

Skakalno karavano v Lillehammerju spremlja slabo vreme z rahlim sneženjem, pomešanim z dežjem, skozi kvalifikacije pa so se uspeli prebiti vsi naši skakalci. Od šesterice je bil najboljši Žiga Jelar, ki je s 130 metri in 127,6 točkami ob zelo slabih razmerah nekaj časa vodil, na koncu pa je zasedel 4. mesto. Za njim so se med 5. in 8. mestom razvrstili Timi Zajc s 133 metri in 127,3 točkami, Anže Lanišek s 135 metri in 126,6 točkami in Domen Prevc s 132 metri in 123,6 točkami. Peter Prevc, ki je včeraj zmagal, je pristal pri 126.5 metrih, zbral pa je 114,3 točk na 18. mestu. Zanesljivo je tokrat na tekmo skočil tudi Anže Semenič, ki je skočil 127.5 metrov, zbral pa je 107,1 točk na 24. mestu.

Kvalifikacije je dobil domačin Robin Pedersen s 140 metri in 137,1 točkami pred Nemcem Stephanom Leyhejem, ki je skočil 136 metrov, zbral pa je 136,6 točk, tretji je bil lokalec Robert Johansson s 137 metri in 131,2 točkami.