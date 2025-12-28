Razigrani zmaji poskrbeli za petardo v mreži Fehervarja

Olimpija je na tretji medsebojni tekmi sezone proti madžarski ekipi drugič zmagala. Potem ko je na prvem obračunu v Tivoliju tekmece strla po kazenskih strelih, je tokrat do uspeha proti nerazpoloženim Madžarom prišla bolj zanesljivo. Vprašanje zmagovalca je praktično rešila že na samem začetku druge tretjine, ko je z dvema hitrima goloma povišala vodstvo iz prve, v kateri je dva gola dosegel Marcel Mahkovec. Prednost je v zadnji tretjini še povečala.

Hokejisti Olimpije so bili pred začetkom tekme trdno odločeni, da prekinejo črno serijo treh zaporednih porazov, zaradi katerih je prišlo tudi do padca na lestvici. Takoj so prevzeli pobudo, ekspresno se jim je ponudila tudi priložnost za vodstvo, a niso izkoristili dvominutnega igranja z dvema igralcema več.

So pa zadržali terensko premoč, ki je obrodila sadove v deveti minuti, ko se je Marcel Mahkovec odlično znašel pred vrati in poskrbel za vodstvo. Madžari so po golu zahtevali ogled posnetka, menili so, da je strelec nepravilno oviral vratarja, a sodniki prekrška niso videli, tako da so si gosti prislužili novo dvominutno kazen.

Tudi nove številčne prednosti gostitelji niso izkoristili, zato pa so bili uspešnejši v 18. minuti, ko je Nik Simšič lepo podal plošček na drugo vratnico, kjer je Mahkovcu ni bilo težko spraviti v mrežo za svoj drugi gol na tekmi.

Ljubljančani so nato za povišanje vodstva na 4:0 potrebovali le slabo minuto. Tretji gol je s strelom od daleč dosegel Nicolai Meyer, nato pa je izvrstno podajo Alexa Petana v novo veselje spremenil Evan Polei. Gosti so imeli v drugi tretjini kar osem minut igralca več na ledu, a zanesljivega Lukaša Horaka niso uspeli premagati.

Če v drugi tretjini zaradi kazenskih minut domači niso imeli veliko priložnosti za gol, pa to ne velja za zadnji del. Nevarne akcije so se kar vrstile, eno od njih je s petim golom zaključil Simšič. Na drugi strani Madžari niso bili nevarni, tako da je Olimpija prvič v sezoni ohranila svojo mrežo nedotaknjeno. Razmerje strelov je bilo 55:20.

Dvoboj je imel sicer tudi dobrodelno noto, saj so v Tivoliju zbirali plišaste igrače, ki so jih ob prvem zadetku domačih nato obiskovalci zmetali na led.

Naslednji krog bo na sporedu v torek, 30. decembra, Olimpija bo gostila celovški KAC.