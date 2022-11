Dan s slovenskimi alpinci: razmere z ledenika bi si želeli v dolini

Na 3202 metrih nadmorske višine, na ledeniku Val Senales, je slovenska reprezentanca našla prostor za vrhunski trening v zadnjih dveh sezonah. S pridom izkoriščajo dobro utrjen trening poligon, na katerem se jim priključujejo mnogi. V zadnjih dneh tudi smučarski genij Marco Odermatt. Več o dogajanju na zadnjem trening kampu slovenske reprezentance v tehničnih disciplinah nocoj v športnem delu oddaje 24ur.

Ko začne zvoniti budilka, krepko pred 6. uro zjutraj, ni lahko zapustiti tople postelje. Alpski smučarji druge možnosti nimajo, veseli morajo biti, da sploh najdejo primerne pogoje za treninge. Na nižje ležečih smučiščih snega ni, za dobre pogoje pa je potrebno ujeti prvo gondolo. V dolini Senales (Schnastal) na Južnem Tirolskem ta odpelje za trenerje, zadolžene za postavitev prog, krepko pred 7. uro, za tekmovalce 15 minut čez sedmo. Dobro jutro, nas pozdravi Žan Kranjec, tekmovalec, ki se zaradi svoje skromnosti, težko primerja z najglasnejšimi na gondoli. To so domačini Italijani, sploh Sofia Goggia, ki svoje oboževalce že v jutranjih urah na socialnih omrežjih razvaja s številnimi objavami, najbolj zabavne pa sodijo v kategorijo 'ciao fans', v katerih z njenim serviserjem Barnabasom Greppijem – Babijem (nekoč je skrbel za pripravo smuči Žana Kranjca in Štefana Hadalina), pozdravljata sledilce in jim zaupata, kakšno anekdoto.

icon-expand Sofia Goggia med snemanjem serviserja Barnabasa Greppija, s katerim navdušujeta sledilce na družbenih omrežjih. FOTO: 24ur.com

"Pred treningom še imamo 15 minut časa za kavo," ob prihodu gondole na 3202 metra nadmorske višine pove Kranjec, ob prihodu v menzo na vrhu smučišča pa je moč videti prizore primerljive s tekmo. Elita pripravljena na trening že razteguje elastike, izkorišča prosta mesta v jedilnici za ogrevanje. Razumljivo, saj ogrevanje na prostem ni prijetno. V dolini živo srebro, v jutranjih urah kaže krepko preko 10 stopinj, na ledeniku je hitro pod lediščem. Ob 8.30 pa na sceno stopi veleslalomska sekcija. Dobro uro zatem izjemno zahtevno in dobro utrjeno strmino prepustijo slalomistom. Tudi najboljši na svetu se je pridružil Kranjcu Borba za dobre uvrstitve na tekmah svetovnega pokala alpskih smučarjev se je tradicionalno začela v Söldnu. Navdušil je Kranjec, športnik iz Vodic, ki je zaostal le za najboljšim smučarjem minule zime Marcom Odermattom. Švicarjem, ki pooseblja genialnost na belih strminah, ne glede na disciplino, v kateri se pojavi na startu. Neustrašnost na najzahtevnejših prizoriščih tekem, bi ga lahko minulo sezono drago stala na prenekateri progi, a vedno znova se mu je tveganje izplačalo. Izplen je bil sanjski, Švica ima dobitnika velikega kristalnega globusa.

icon-expand Žan Kranjec (v sredini) je navdušen nad razmerami za trening v Val Senalesu. FOTO: 24ur.com

A se, ob vseh naravnih danostih, ki jih imajo njihovi tekmovalci, vseh sponzorskih vložkih, v alpsko smučanje zaljubljenih Švicarjev, soočajo s podobnimi težavami, kot alpska karavana, pomemben del katere so tudi Slovenci. Pogoji za treninge. Snega ni. Ledeniki ponujajo bistveno manj, kot v preteklosti, globalno segrevanje je naredilo svoje, ledeniki izginjajo. In ravno v iskanju vrhunskih pogojev za trening se zgodi, da se najboljši alpinci srečajo na isti progi. "Lepo je videti na startu treninga veleslaloma pet, od deseterice najboljših veleslalomistov svetovnega pokala," je zadovoljen ugotavljal glavni trener tehničnih disciplin Klemen Bergant, ki je ob prvi violini slovenskega alpskega smučanja Kranjcu, ob progi lahko videl drveti v cilj Švicarja Odermatta, Gina Caviezla, svetovnega podprvaka Luco di Aliprandinija in Francoza Mathieuja Faivreja: "Eni na treninge prihajajo, da testirajo material, ohranjajo občutek, trenirajo tisto, kar jim še manjka, do optimalne vožnje, spet drugi, da si pocelijo rane s prve tekme v Söldnu. Brez dvoma je konkurenca na treningih dobrodošla."

Na ledeniku v Val Senalesu, na približno 3200 metrih nadmorske višine, so razmere za trening dobre, čeprav je v dolini prijetna jesen. Naprave za zasneževanje delujejo vseskozi, gondola je polna predstavnikov belega cirkusa, otroci množično zasedajo trening poligon, predstavniki svetovnega pokala imajo dobre možnosti na progi, primerni za izkušene. Zdaj si vsi skupaj želijo snežnih padavin tudi na nižje ležečih smučiščih. "Veseli smo, dobrih pogojev za trening. Napovedane so snežne padavine v Val Senalesu, kar pomeni določene težave, saj bo potrebno proge pripraviti na novo, na novo polivati. Po podatkih, ki jih imamo naj bi na Pass Thurnu razgrnili snežne zaloge minule sezone, v Livignu, kjer smo lani trenirali pa zaradi energetske krize in visokih stroškov naj ne bi pripravljali prog pred 1. decembrom. Jasno je, želimo si snega na nižje ležečih terenih," zaključi Bergant, ki se kot tekmovalci zaveda, da bo brez snega težko izpeljati tekme, kaj šele izvajati dobre treninge, potrebne, da bi lahko tudi na naslednjih preizkušnjah krojili razplet na vrhu.