'Razočarana sem, saj sem želela podium'

Ana Bucik Jogan je v drugo napredovala za štiri mesta in prišla do 21. mesta. Kljub želodčnim težavam zaradi hrane je še eno mesto napredovala tudi Neja Dvornik na končno 17. mesto. Odločno se je na progo podala tudi Andreja Slokar, ki je bila odlično na poti. Po prvih dveh vmesnih časih je kazalo na prevzem vodstva pred Saro Hector iz Švedske, a je žal naredila napako, ki jo je stala ogromno časa. Vseeno se je spretno rešila in rešila uvrstitev v deseterico za končno 9. mesto. Zrinka Ljutić je deklasirala konkurenco s sekundo in 26 prednosti pred Saro Hector , tretja pa je bila Lena Dürr iz Nemčije.

"V torek sem rekla, da je forma padla in da se ne počutim najbolje, danes pa sem smučala daleč najbolje v sezoni. Pri meni ne šteje ravno, kaj čutim pred tekmo, saj je potem na dan tekme vse drugače," je v izjavi za SZS priznala 28-letna Ajdovka, ki je bila navkljub zelo dobri predstavi in lepi uvrstitvi med deseterico najboljših kar presenetljivo razočarana. "Moram reči, da sem razočarana, saj sem želela podium. Po drugi strani pa sem v prvem in drugem teku pokazala del sebe, ki ga že dolgo nisem. Sploh drugi tek do napake. To je moj trud že od poškodbe naprej in danes je vse precej grenko-sladko," je še dodala najboljša slovenska slalomistka.