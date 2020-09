Rebensburgova končala smučarsko kariero

"Odločila sem se, da po 13 letih nepreklicno končam kariero alpske smučarke. To odločitev sem sprejela s težkim srcem in po dolgem premisleku. Po zadnji poškodbi in dveh mesecih treningov na snegu sem spoznala, da nisem več sposobna smučanja na tako visoki ravni," je Viktoria Rebensburgna Facebooku sporočila 30-letnica. Rebensburgova je v karieri osvojila številne kolajne na največjih tekmah, med drugim je bila zlata na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010, potem ko je v veleslalomu za vsega štiri stotinke sekunde ugnala slovensko zvezdnico Tino Maze. Z olimpijskih iger ima še bronasto veleslalomsko kolajno iz Sočija. Na svetovnih prvenstvih je bila dvakrat srebrna v isti disciplini v ameriškem Vailu leta 2015 in lani v švedskem Areju.

V svetovnem pokalu je osvojila tri male kristalne globuse v veleslalomu, na tekmah pa je slavila 19-krat, od tega 14-krat v veleslalomu, štirikrat v superveleslalomu in enkrat v smuku. Skupaj je na odru za zmagovalke stala 49-krat. V skupnem seštevku je bila najvišje v sezonah 2015/16 in 2017/18, ko je osvojila tretje mesto.