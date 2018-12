Shiffrinova veleslalomska zmaga, Drevova do točk

Nemka Viktoria Rebensburg je vodila vodi po prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Courchevelu. Na drugem in tretjem mestu sta bili tekmovalki, ki sta zaostajali osem stotink sekunde, Avstrijka Stephanie Brunner in Američanka Mikaela Shiffrin. V drugem teku v zahtevnih vremenskih razmerah pa je Američanka ugnala vse tekmice in slavila zmago pred Rebensburgovo (+0,14) in Francozinjo Tesso Worley (+0,33).

Ana Drevje bila edina Slovenka na startu preizkušnje v Franciji. Nastopila je tik za elitno sedmerico, a dobre startne številke osem ni v celoti izkoristila. Ob prihodu v cilj ni prehitela nobene od tekmic. Drevova je po prvi vožnji vpisala 22. čas, njen zaostanek je bil 2,43 sekunde, po vožnji v drugem teku pa je bila na koncu 21. (+2.91). Meta Hrovat, ki je edina od slovenske ženske vrste v tej sezoni osvojila veleslalomske točke, ima težave z gležnjem, Ana Bucik pa je veleslalom izpustila zaradi slabega počutja.

Na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu je slavila Francozinja Tessa Worley, v Killingtonu pa je bila najhitrejša Italijanka Federica Brignone. Po tem, ko je zaradi težav s hrbtom izpustila Val Gardeno, se je v Courchevelu belemu cirkusu znova pridružila ameriška šampionka Shiffrinova. Shiffrinova se je vrnila zmagovito v karavano, potem ko je Val Gardeno, kjer je s konkurenco pometla Slovenka Ilka Štuhec, izpustila zaradi težav s hrbtom, kar je bila posledica paralelnega slaloma v St. Moritzu, na katerem je tudi zmagala.

Triindvajsetletnica je osvojila svoj še sedmi veleslalom v svetovnem pokalu, prvega v novi sezoni. V tem koledarskem letu, ne upoštevajoč razdelitev svetovnih pokalov, je osvojila svojo trinajsto zmago. Eno več je v tem letu osvojil Avstrijec Marcel Hirscher. Shiffrinova s šesto zmago v tej sezoni iz nastopa v nastop dokazuje, da jo bo zelo težko premagati v boju za veliki kristalni globus, ki ga bodo podelili marca v Andori najboljši ob koncu zime za dobljeni seštevek vseh tekem sezone.

Skupno ima že 789 točk. Norvežanka Ragnhild Mowinckel (367) na drugem mestu zaostaja 422 točk. Najboljša Slovenka Ilka Štuhec je šesta (302). V seštevku discipline ostaja na vrhu danes četrta Italijanka Federica Brignone (230), vendar pa se ji je Shiffrinova približala na le 20 točk.