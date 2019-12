Reichelt kljub težki poškodbi želi nastopiti na SP 2021

"Glede na vse skupaj se počutim kar v redu. SP v Cortini ostaja moj cilj. Videli bomo, kako bo potekala rehabilitacija, ampak zagotovo se želim vrniti," je za avstrijsko tiskovno agencijo Apadejal Hannes Reichelt.

Izkušeni Avstrijec, ki je leta 2015 postal svetovni prvak v superveleslalomu in je doslej zbral 13 zmag v svetovnem pokalu, si je poškodoval križno vez in meniskus. Zdravniki so po operaciji dejali, da bo popolnoma okreval.