Reka navdušenja, ki je 'eksplodiralo' v Ljubnem: 'Takšne tekme ni nikjer drugje'

Vse poti ta konec tedna vodijo na Ljubno. Do prizorišča so se vile dolge kolone navijačev, ob tem pa navdušenje: "Nika bo prva!"

"Že leta hodimo sem, vsako leto pa nas je več. Upam, da se bo ta tradicija še nadaljevala," je povedal eden od obiskovalcev, drugi pa: "Čakamo na rekord in našo zmago!"

Želje in napovedi so se uresničile - zmagala je Nika Prevc. "Občutki so nori! Lepšega darila za Abrahama si ne bi mogel želet," je dejal eden od gledalcev. Nekateri pa so ob tem omenili tudi nekoliko grenak priokus zaradi nesreče norveške smučarke: "Malo je žalosti, grenkega priokusa v veselju Nikine zmage."