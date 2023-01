Vedno se bo našlo ogromno navijačev, ki verjamejo, da je Lindsey Vonn najboljša vseh časov

Če so se še pred leti ljubitelji alpskega smučarja spraševali, če bo komu kdaj uspelo ponoviti dosežek legende iz 70. in 80. let Šveda Ingemarja Stenmarka, je zdaj to le še vprašanje dni. V ponedeljek je na Kronplatzu s 83. zmago Američanka Mikaela Shiffrin postala najuspešnejša ženska smučarka vseh časov, dan za tem pa letvico postavila še za eno zmago višje.

Le še dve zmagi pa Mikaelo Shiffrin ločita od večnega vrha in rekorda Ingemarja Stenmarka. A 27-letna šampionka se noče neposredno primerjati z veličino legendarnega Šveda. V ponedeljek je postala najboljša ženska smučarka vseh časov, 24 ur zatem je to le še potrdila, že konec tedna pa lahko spiše novo zgodovino. "Poglejmo številko 83. Tehnično gledano je to več zmag, kot je to uspelo katerikoli ženski v zgodovini, a vedno se bo našlo ogromno navijačev, ki verjamejo, da je Lindsey Vonn najboljša ženska smučarka vseh časov," pravi Mikaela Shiffrin. Čeprav bi se lahko že v nedeljo postavila ob bok legendarnemu Švedu, Američanka meni, da ga – kar se tiče pečata, ki ga je pustil v alpskem smučanju, ne bo uspela preseči. "Njegova zapuščina je sinonim za alpsko smučanje. Vsi, ki karkoli vejo o smučanju, pa tudi če ne vedo nič, poznajo Ingemarja Stenmarka in tega mislim, da mi ne bo uspelo preseči," je še dejala Američanka.