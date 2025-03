Rekorden polet skozi oči Domna Prevca

Domen Prevc (245 m) in Anže Lanišek (247,5 m) sta vodilni mesti zasedala že po prvi seriji. Da bi utegnilo v drugi iti še dlje, so nakazali že skakalci pred njima, ki so se eden za drugim približevali znamki 240 metrov. Za nameček se je končno obrnil tudi veter, ki je najboljšim letalcem sveta pihal v prsa.

"Ne vem, zakaj sem bil na vrhu tako vesel in sproščen. Rekel sem si, da nimam česa izgubiti. Stvari so se tako poklopile, da še sam težko verjamem," je trenutke pred zgodovinskim poletom opisal Domen Prevc, ki je nato poletel 254,5 metra.