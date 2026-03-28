Zimski športi

V 'rekordnem' vzdušju zmanjkala rezultatska pika na i

Planica, 28. 03. 2026 12.28 pred 29 minutami 3 min branja 5

Avtor:
Jakob Batič
Po podatkih organizatorjev se je v Planici v soboto zbralo 30.878 gledalcev.

Sončna sobota je v dolino pod Poncami privabila več kot 30 tisoč navijačev, številni pa so ostali tudi pred vrati spektakla v poletih, saj so bile vse vstopnice razprodane. Žal je dopoldan zmanjkala le pika na i v obliki rezultata, saj je slovenska četverica na ekipni tekmi zasedla peto mesto. Težave je imel tudi Domen Prevc, ki je priznal, da tokrat preprosto ni bil pravi.

Gneča, kakršne organizatorji ne pomnijo. Nekateri navijači so kljub zgledno urejenim avtobusnim prevozom od izhoda z avtoceste na Jesenicah do Planice potrebovali debeli dve uri. Zato so številni na prizorišče prišli šele po prvi seriji ekipne preizkušnje, ko se je že svitalo, da Sloveniji tokrat ne bo uspel odmeven rezultat.

Četverica Roberta Hrgote je takrat zasedala četrto mesto. V resnici pa se je skromnejši dan iz tekmovalnega vidika začel že na ogrevanju. Domen Prevc je imel ob odrivu velike težave, a se na srečo mojstrsko rešil in pristal pri 80 metrih. Prešerno vzdušje se je za nekaj trenutkov povsem umirilo. Vrvež izpod morja slovenskih zastav je utihnil. 

Ekipno tekmo so dobili Avstrijci pred Japonci in Norvežani.
FOTO: Damjan Žibert

Priznal, da si je morda želel preveč

"Želel bi si, da bi se danes drugače poklopile stvari. Ampak preteklost je preteklost. Moramo pogledati, kaj je šlo narobe, jutri bo treba vzeti nov pristop, da bom vsaj varno prišel do konca sezone," razočaranja ni skrival Prevc. V prvi seriji je sicer poletel do 232 metrov, s čimer je bil drugi najboljši v konkurenci. V finalu pa je zaostal za svojimi pričakovanji in pristal pri 198,5 metra.

Na vprašanje, zakaj se po suvereni petkovi zmagi tokrat ni izšlo po njegovih željah, ni imel pravega odgovora. "Razmere, želja po rezultatu, izsiljevanje. Na ekipni tekmi vedno želiš dodati svoj maksimum. Želel sem imeti čim več hitrosti, a bil preveč agresiven. Žal se mi danes ni izšlo."

Po podatkih organizatorjev se je v Planici v soboto zbralo 30.878 gledalcev.
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Vzdušje? 'Noro'

Kljub temu je dobrih 30 tisoč navijačev, kolikor so jih našteli organizatorji, pri čemer so številni polete spremljali tudi izven uradnega prizorišča, slovenske orle po koncu ekipne tekme nagradilo z bučnim aplavzom. En slabši rezultat, kakopak, ne more zabrisati vseh izjemnih uspehov v tej sezoni.

"Vzdušje je bilo noro. Nisem pričakoval toliko ljudi na kupu. Čeprav nismo bili povsem na nivoju, smo še vedno deležni bučnega navijanja. Hvala vsem," je bil za zares sijajno podporo hvaležen Prevc.

Lanišek slikovit: Kamen pač ne more leteti

Anže Lanišek je v prvi seriji skočil 223 metrov, v finalu pa je bil še pol metra daljši. "Solidni skoki, a nič več od tega. Bil sem 'zategnjen'. In ko si 'zategnjen', je kot da bi metal kamen. In kamen ne leti," je svoje skoke slikovito komentiral najizkušenejši v slovenski zasedbi.

Zajc edini z razlogi za zadovoljstvo

Najdaljši tekmovalni skok med Slovenci je v prvi seriji uspel Timiju Zajcu, ko je poletel do 236 metrov. V drugo je skočil isto kot Lanišek (223,5 metra). "Žal se nam tokrat ni izšlo. Na ekipni tekmi mora biti osem popolnih poletov. Zase sem vesel, uspela sta mi dva najlepša skoka v tej sezoni," je bil Zajc vendarle nekoliko bolj vedre volje.

Za Slovenijo je kot prvi skakal Rok Oblak, ki mu ni uspelo preleteti meje 200 metrov. V prvo je pristal pri 197, v drugo pa je bil še skromnejši (192,5 metra). 

Prevc v nedeljo po zadnjo lovoriko sezone

Pred velikim finalom sezone v nedeljo Zajc dodaja, da bo skušal predvsem čim bolj uživati. Če bo ponovil sobotne skoke, si lahko obeta tudi zelo odmeven rezultat. Prevc pa bo moral v primerjavi s soboto pokazati več, predvsem zato, ker se s Stephanom Embacherjem še vedno bori za mali kristalni globus v poletih.

"Trije skoki so še. Treba bo iti mirno. Morda tudi z malce rezerve," je najboljši skakalec zime dal vedeti, da ne bo šel z glavo skozi zid. Pred Embacherjem ima v seštevku poletov 61 točk prednosti, zato je v sijajnem položaju, da v nedeljo postavi češnjo na torto nepozabne sezone.

smučarski skoki poleti ekipna tekma domen prevc anže lanišek

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Masturbator
28. 03. 2026 13.36
Praznik PIJANCEV!
huperz
28. 03. 2026 13.35
Pričakovanja 🙄 pričakovanja, realno smo tu skopinsko, imamo enga letalca manj, Prevc hvala bogu ostal cel, to kaj je z njim v zraku delal, sploh v drugo, da ti sapo vzame, pravi mojster reševanja. Lepega dne še ni konc, popoldne bo verjamem še lepši in jutri je še en dan. Uživajmo
inside1
28. 03. 2026 13.25
Saj ne more vedno kar vse super it. Morda prevelika pričakovanja zaradi publike. Bo drugič bolje.
Yoda
28. 03. 2026 13.15
Ni več motivacije, če imaš pokal že več mesecev v rokah... boljše bi bilo, če bi se v Planici odločevalo komu gre pokal.
anjerd
28. 03. 2026 13.04
Se zgodi, preveč pričakovanja prinese razočaranje. Glavo gor in pogumno naprej, smo najboljši.👍
