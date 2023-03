Rene Mlekuž: Vsako leto se več ljudi odzove vabilu na Grubin memorial

Z zbranimi sredstvi iz startnin in donacij bodo letos pomagali deklici Brini Slivniker , ki se od rojstva bori s cerebralno paralizo in potrebuje vsakodnevno pomoč najbližjih.

"Ne moremo vsakemu pomagati. Žal živimo v takih časih, ko veliko družin, veliko ljudi potrebuje pomoč. Enkrat na leto izberemo družino, ki ji skušamo vsaj malo pomagati za boljši jutri. Upamo, da se bo to nadaljevalo in da bo tradicija ostala," je poudaril organizator.

Mlekuž takoj po koncu tekmovanja niti ni vedel, kdo je zmagal na dobrodelnem veleslalomu. "Tega ne vem, tudi za prejšnja leta ne vem, ker ne gledam na ta naš dogodek kot na tekmovanje. To je bolj stranskega pomena, pomembno mi je to, da na koncu narišemo nasmeh nekomu na obraz in nenazadnje bi si tudi Drago prav to želel, da se imamo dobro, da se zabavamo, pa da na koncu tudi nekomu pomagamo," je še dodal Mlekuž.

Memoriala so se znova udeležila znana imena, ne samo belega cirkusa. Veliko je povratnikov, ki si vsako leto vzamejo čas za obisk Kranjske Gore pred začetkom tradicionalnega Pokala Vitranc.