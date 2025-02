Lena Repinc in Jakov Fak dolgo v boju za kolajno, na koncu pa šesta

Za slovenska tekmovalca velja izpostaviti, da sta bila vse do konca v boju za kolajno z dominantnimi nacijami zadnjih let Nemčijo, Francijo, Švedsko in Norveško. Lena Repinc je prvo predajo končala na četrtem mestu, Jakov Fak, ki je imel tri popravke, svojo prvo nato na petem.

Lena Repinc je tudi v drugi predaji končala z eno popravo na strelišču in obdržala peto mesto. Tretjeuvrščena Šveda Ella Halvarsson in Sebastian Samuelsson sta imela na zadnji predaji prednost treh sekund, Norvežana Ragnhild Femsteinevik in Johannes Thingnes Boe vsega dve desetinki. Nemci in Francozi so bili precej v ospredju.

"Sem in nisem zadovoljna. Super šesto mesto in še bližje sva bila kolajni kot v Oberhofu. Vse bolj se približujeva vrhu. Žal pa površnosti pri streljanju, ko brez veze pustiš deset sekund na tekmi ... Sem super zadovoljna, naredila sva super rezultat, a ko si tako blizu kolajne, je prisotno tudi razočaranje," pa je dodala Repinc. "Bili smo najbližje stopničkam, a zanje morajo favoriti narediti kakšno napako več," pa jo je dopolnil trener Janez Marič.