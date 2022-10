Reprezentantka Meta Hrovat napovedala upokojitev

"Meta Hrovat se je odločila, da sklene svojo bogato športno pot. O razlogih za odločitev in pogledu v prihodnost bo spregovorila na novinarski konferenci, ki bo v torek, 25.10.2022, ob 10:00, v veliki sejni sobi Smučarske zveze Slovenje, Podutiška 146 v Ljubljani," so sporočili iz SZS.

Hrovatova je zaradi bolečin v desnem kolenu izpustila nastop na uvodnem ženskem veleslalomu sezone, ki je bil na sporedu minuli konec tedna. Slovenska reprezentantka je trenirala, vendar v omejenem obsegu. Težave s kolenom so posledica padca v finalu veleslaloma v Lenzerheideju na zaključku minule sezone. Smučarka ni imela operacije, nekajmesečni premor pa ni pomagal, da se bolečine ne bi ponovile.

Sicer ima 24-letna Kranjskogorčanka v tej sezoni novega trenerja, lani jo je vodil Livio Magoni, sedaj je zanjo odgovoren Denis Šteharnik.

"Prišla sem do točke v mojem življenju, ko športu nisem več pripravljena posvetiti sebe v tolikšni meri, da bi lahko dosegala rezultate, ki bi si jih želela, kar pa je meni osebno še nekoliko težje sprejeti pa je, da sem izgubila tisto iskrico v očeh in željo, ki me je gnala po začrtani poti celotno kariero.

Odločitev, ki sem jo sprejela je bila zagotovo ena težjih v mojem življenju, neizmerno vesela sem, da to odločitev sprejemam dokaj zdrava (koleno mi še vedno dela nekaj preglavic, a vse se bo uredilo). Nimam pojma kaj me čaka v življenju, ampak sigurna sem, da se odpravljam na novo dogodivščino," je med drugim zapisala Hrovatova na Instagramu, celotno sporočilo pa si lahko ogledate v spodnjih vrsticah.

Več podrobnosti o odločitvi Hrovatove bo znano na jutrišnji novinarski konferenci na sedežu SZS.