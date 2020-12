Rezultati slabši od pričakovanj, prihodnost negotova

Svetovno prvenstvo v poletih v Planici se z izjemo odlične organizacije ni končalo po željah slovenskih smučarskih skokov. Ne toliko zaradi rezultatov, ki so bili podobni kot v svetovnem pokalu, temveč zaradi številnih obrobnih dogodkov, ki so v panogo v neposrečenem trenutku vnesli trenje med stroko ter nemir med tekmovalce.

icon-expand Slovenska četverica na ekipni tekmi SP v Planici: Domen Prevc, Peter Prevc, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič. FOTO: Damjan Žibert

V prvi vrsti jih je sprožil petkov odziv Timija Zajca, ki je bil v soboto zjutraj izključen iz reprezentance za SP, potem ko je kršil pravilnik in kodeks Smučarske zveze Slovenije (SZS) ter pogodbo, ki jo ima s krovno zvezo. Vodji panoge po predlogu glavnega trenerja Gorazda Bertonclja ni preostalo drugega, kot da Zajca izključi s prvenstva. Po dodatnih pogovorih z vodjo zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijoLjuba Jasniča pa je v soboto mehurček in bržčas tudi reprezentanco nasploh zapustil Bertoncelj. Odločitev je sprejel sam, ni pa o tem razpredal z mediji in s tem javnostjo. Umaknil se je domov, usoda njegovega nadaljnjega dela pa bo znana po torkovi seji zbora panoge. Po Jasničevih besedah so možnosti za nadaljevanje selektorskega dela minimalne, pojavlja pa se vprašanje, kakšne rešitve lahko poiščejo znotraj panoge, kar se tiče preostanka sezone s še tremi izrazitimi vrhunci: turnejo štirih skakalnic, nordijskim svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu ter zaključkom sezone v Planici. Na ponedeljkovem sestanku strokovnega sveta, ki ga bo vodil Jelko Gros, dokončnih odgovorov še ne bo, v torek zvečer po popoldanski seji pa bo spregovoril tudi Jasnič in podal nekakšen epilog planiškega dogajanja.

Zajc, ki je bil zelo kritičen do strokovnega dela reprezentance, bo bržčas prejel določeno kazen za jezo, izlito v zapis na Instagramu, ki je odmeval tako doma kot v tujini, kjer so smučarski skoki priljubljena športna panoga. Ostal je tudi brez nastopa v Engelbergu, saj je vodstvo panoge že imenovalo sedmerico tekmovalcev za naslednjo postajo svetovnega pokala. Tam bodo nastopili Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Rok Justinin Cene Prevc. Težko pa bi slovenska reprezentanca v nadaljevanju sezone ob vseh vrhuncih nastopala brez v zadnjih letih enega uspešnejših skakalcev. Četudi to zimo ni ravno navdušil, je Zajc z izjavami, na podlagi katerih je bil izključen, skorajda pustil na cedilu preostale člane reprezentance, ki je morala pri Mednarodni smučarski zvezi Fis pridobiti posebno dovoljenje, da se lahko v petek še predskakalec Peter Prevc priključi trojici za nastop na ekipni tekmi.

Po sobotnem viharju dobra predstava na nedeljski ekipni tekmi

Tudi njegova prisotnost je pomirila preostalo trojico, ki je iz poletov z izjemo Pavlovčiča iztisnila še nekaj dodatnih atomov moči. Še posebej Lanišek, ki je imel kar četrti posamični izid na ekipni tekmi. Ta je nato kljub izboljšanju ravni slovenskih skokov potekala po pričakovanjih oziroma na podlagi dosedanjih izidov pod Poncami. Slovenci v postavi Domen in Peter Prevc, Pavlovčič in Lanišek se niso mogli bistveno meriti s tremi izstopajočimi reprezentancami. Po polovici tekme so zasedli četrto mesto in ga zadržali do konca. Prvo mesto je po preobratu v zadnji seriji zasedla Norveška, Viking Halvor Egner Granerud pa je le prišel na svoj račun z izjemnim zadnjim poletom. Tretja je bila Poljska. Slovenija je bila po štirih skokih še blizu zmagovalnega odra, na koncu pa so bili varovanci začasnega trenerjaRoberta Hrgote daleč od brona in kolajne, ki je bila cilj pred začetkom domačega SP. Prva priložnost na prvenstvu je splavala po vodi že po petkovi polovici posamične tekme, ko so Slovenci močno zaostali za pričakovanji. Nato je sledila afera Zajc, pa zamenjava trenerja, vseeno pa so v nedeljo orli le popravili vtis. Vseeno je Lanišek kot daleč najboljši slovenski letalec ta konec tedna z 12. mestom za svetovnim prvakomKarlom Geigerjem po štirih tekmovalnih serijah zaostal natanko 100 točk, kar preračunano pomeni dobrih 83 metrov. Pavlovčič je bil 20., najmlajši od bratov Prevc pa mesto za njim.