Riiberju tekma nordijskih kombinatorcev, Slovenci zadaj

Jarl Magnus Riiber, najboljši tekmovalec v tem športu v zadnjih letih, ki je letos izpustil kar precej tekem svetovnega pokala, je izkoristil odlične pogoje na skakalnici, skočil 103 metre in z minimalno prednostjo premagal Japonca Ryota Yamamota, s katerim sta tek začela praktično istočasno. Japonec Riiberju ni bil nevaren, zato je bolj pogledoval, kako bodo s svojim delom opravili tekaško močnejši tekmeci, kot so rojak Jens Luraas Oftebro, Nemec Julian Schmid in tudi vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Johannes Lamparter. Na koncu se je izkazalo, da mu ni bil nihče nevaren, je pa drugo mesto zasedel Schmid, tretji po skokih, tretje pa Rehrl, četrti po skokih. Za Riiberja je bila to že osma kolajna na svetovnih prvenstvih, peta zlata. Slovenijo so zastopali Gašper Brecl in trije mladinci. Brecl, ki si je želel uvrstiti okoli 20. mesta, je zaostal za pričakovanji. Zasedel je 39. mesto, boljšo uvrstitev pa zapravil že na skakalnici, po skokih je bil šele 31.

Prehitel ga je tudi Matic Garbajs, ki se je uvrstil na 28. mesto, ki pa je nato po teku nazadoval na 41. mesto. Matic Hladnik in Matija Zelnik sta zasedla 43. oziroma 46. mesto.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 24:36,3

2. Julian Schmid (Nor) + 19,4

3. Franz-Josef Rehrl (Avt) 21,0

4. Vinzenz Geiger (Nem) 41,4

5. Manuel Faisst (Nem) 42,1

6. Kristjan Ilves (Est) 45,1

7. Stefan Rettenegger (Avt) 48,6

8. Joergen Grabaaak (Nor) 49,0

9. Ryota Yamamoto (Jap) 49,1

10. Eric Frenzel (Nem) 49,1

...

39. Gašper Brecl (Slo) 5:21,7

41. Matic Garbajs (Slo) 5:53,9

43. Matic Hladnik (Slo) 6:13,7

46. Matija Zelnik (Slo)