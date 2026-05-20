Risi lovijo novo presenečenje, ki bi jim lahko zagotovilo zgodovinski uspeh

Edo Terglav je že pred začetkom prvenstva napovedal, da si z varovanci želi greniti življenje svetovnim velesilam. Želje so se mu uresničile že na uvodni tekmi, ko so slovenski hokejisti v podaljšku prišli do zgodovinske zmage nad Češko. Čez 24 ur je sledil visok poraz proti Norveški, ko so naši reprezentanti močno čutili posledice uvodnega srečanja. Včeraj pa so risi po novi borbeni predstavi prišli do točke proti Slovakom, ki so bili boljši v izvajanju kazenskih udarcev.

Danes jim bo nasproti stala favorizirana Švedska, ki z enakim točkovnim izkupičkom zaseda peto mesto na lestvici skupine B, naši hokejisti so šesti. Švedi imajo boljšo golrazliko, predvsem zaradi visoke zmage nad Dansko, ki so jo nadigrali s 6:2. Prav Danci, skupaj z Italijani, Sloveniji predstavljajo največjo konkurenco za obstanek med svetovno elito. Obe reprezentanci sta še brez točk, mesto med hokejsko smetano pa bo izgubila zadnjeuvrščena ekipa po koncu prvenstva.