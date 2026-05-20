Risi lovijo novo presenečenje, ki bi jim lahko zagotovilo zgodovinski uspeh

Edo Terglav je že pred začetkom prvenstva napovedal, da si z varovanci želi greniti življenje svetovnim velesilam. Želje so se mu uresničile že na uvodni tekmi, ko so slovenski hokejisti v podaljšku prišli do zgodovinske zmage nad Češko. Čez 24 ur je sledil visok poraz proti Norveški, ko so naši reprezentanti močno čutili posledice uvodnega srečanja. Včeraj pa so risi po novi borbeni predstavi prišli do točke proti Slovakom, ki so bili boljši v izvajanju kazenskih udarcev.
Danes jim bo nasproti stala favorizirana Švedska, ki z enakim točkovnim izkupičkom zaseda peto mesto na lestvici skupine B, naši hokejisti so šesti. Švedi imajo boljšo golrazliko, predvsem zaradi visoke zmage nad Dansko, ki so jo nadigrali s 6:2. Prav Danci, skupaj z Italijani, Sloveniji predstavljajo največjo konkurenco za obstanek med svetovno elito. Obe reprezentanci sta še brez točk, mesto med hokejsko smetano pa bo izgubila zadnjeuvrščena ekipa po koncu prvenstva.
Slovenijo po Švedski čaka Kanada, ki velja za eno najboljših reprezentanc na svetu. Nato pa sledita dvoboja proti Danski in Italiji, ki bosta zelo verjetno odločala o usodi Slovencev. Jasno pa je, da bi nov šok Slovencev lahko že poskrbel za zgodovinski dosežek. Našim hokejistom še nikoli ni uspelo trikrat zapored igrati med svetovno elito, letos imajo sijajno priložnost, da spišejo novo poglavje v slovenski hokejski zgodovini.
